Oposición rechaza dichos de obispo que llamó a "desobedecer la ley"

El ministro de Salud, por otro lado, aseguró que "creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias".

24Horas.cl Tvn

15.03.2021

En horas de hoy, se conocieron las palabras del obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, quien causó polémica al llamar a "desobedecer la ley" al estimarla "injusta", en referencia a las limitaciones para realizar misas en fase 2 de la pandemia.



Los dichos del prelado fueron emitidos ayer en la homilía dominical, y antes de que el Gobierno decretara el permiso para realizar servicios religiosos en la fase de Transición. Bastres manifestó que “siguiendo la responsabilidad que hemos tenido hasta el día de hoy en lo que se refiere a los aforos, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana“.



“Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente, como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en Magallanes”, añadió.



Los dichos del obispo fueron ampliamente rechazados por el Gobierno, en persona del ministro Enrique Paris, quien manifestó que Bastres "deberá analizar lo que hemos dictaminado de acuerdo con el resto de las autoridades religiosas del país, y creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias, más aún cuando estábamos conversando con la Conferencia Episcopal el cambio de esta resolución, yo lo lamento”.



Pero no sólo la autoridad del Minsal criticó el actuar del sacerdote, ya que desde la oposición, el candidato presidencial y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, condenó enérgicamente los dichos de Bastres, haciendo referencia a la alta cantidad de casos activos en la capital austral.



"Nadie esta por sobre la ley, y el obispo de Magallanes, en medio de agravamiento de pandemia, llama a desobedecer la ley y las normas sanitarias. Nuevas comunas en cuarentena, y Punta Arenas ya tiene 416 muertos por Covid. Respetar las normas sanitarias es proteger la vida.", dijo Muñoz.