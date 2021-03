Paris desmiente falta de stock de dosis en Osorno y Valparaíso: "Estoy pensando que no quieren vacunar"

Beatriz Stange

19.03.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a aclarar la información que ha circulado durante las últimas horas, en las que se precisa que no habría stock de vacunas en Osorno y Valparaíso.

Tras sostener una reunión con el embajador chino en nuestro país, la autoridad sanitaria aclaró que con el stock de Pfizer "no debería haber problema porque ayer llegaron cientos de dosis".

Por lo mismo, llamó a la ciudadanía a que "la persona que se vacunó en un lugar, se coloque la segunda dosis en el mismo recinto, salvo que se haya vacunado en el lugar donde estaba vacacionando".

En el caso puntual de Valparaíso, donde supuestamente ya no habrían vacunas, Paris aseveró no tener "información exacta donde se denunció que no hay vacunas, pero me sorprende enormemente porque hoy se repartieron a lo largo de todo el país".

Agregó que "respecto de Osorno, fue un tuit que anoche emitió el señor Jorge Arancibia, encargado de salud municipal. En ese caso, tengo que desmentirlo. Aquí sí tuve tiempo de corroborar y hay 864 dosis de vacunas Sinovac, además, se le ofrecieron más de 200 nuevas dosis".

Destacó que "el camión con dosis de vacunas suficientes llegaba hoy a las 9 de la mañana".

Por lo mismo, "insto a este señor o corrija esta información o aclare porqué no quiere vacunar, yo ya estoy pensando que no quiere hacerlo".

Reunión con el embajador chino

Durante esta mañana, Paris sostuvo con el embajador de China en el país, Niu Qingbao, con quien destacaron la cooperación entre ambas naciones a raíz de la pandemia.

"Agradecemos profundamente al Gobierno chino con la posibilidad de contar con vacunas que nos han permitido contar con más de 5 millones de personas inoculadas. Chile sigue siendo el líder en velocidad de vacunación, por sobre Israel y Reino Unido. Estamos muy agradecidos por la cooperación china", precisó el secretario de Estado.

Embajador de China en Chile, Niu Qingbao



"Todas las vacunas elaboradas en China han sido ampliamente utilizadas en distintos países del mundo. Son seguras y efectivas". pic.twitter.com/gUCgvmGLnY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 19, 2021

Por otro lado, destacó que se intercambiaron "ideas y como ministerio de salud queremos agradecer al Gobierno y al pueblo de China con la vacuna Sinovac que nos ha permitido ser líderes en Latinoamérica".

En tanto, Qingbao subrayó que "vamos a promover conjuntamente una identificación recíproca de los pasaportes sanitarios par lograr un control de la pandemia y una recuperación de los intercambios de las personas y de trabajos normales".