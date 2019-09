"Paco nazi" es condenado a 22 años de cárcel por delitos de tortura y falsificación de instrumento público

24Horas.cl TVN

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago determinó una condena de 22 años de cárcel para el suboficial en retiro de Carabineros, Francisco Arzola Ruíz, por los delitos de tormentos y torturas reiteradas y por falsificación de instrumento público reiterado.

El Poder Judicial, a través de su cuenta de Twitter, detalló que el ex funcionario de Carabineros, conocido como "Paco Nazi", recibió una pena de 17 años de presidio, como autor de los delitos de tormentos y torturas reiteradas; y a 5 años y un día de presidio por falsificación de instrumento público reiterado.

AHORA: 4° TOP de Santiago condena al carabinero (r) Francisco Arzola Ruiz a las penas de 17 años de presidio, como autor de los delitos de tormentos y torturas reiteradas; y a 5 años y un día de presidio por falsificación de instrumento público reiterado.

La fiscal Tania Sironvalle, en declaraciones recogidas por Cooperativa, calificó la condena como "histórica".

Antes de la audiencia, Arzola aseguraba ante los medios que “no he cometido ningún acto ilegal, se me ha acusado de falsificación de instrumento publico, de violencia innecesaria, de detenciones arbitrarias, lo cual está todo ajustado a reglamento”.