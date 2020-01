Padre de Gabriela Alcaíno tras aprobación de ley: "Este es un regalo para todas ustedes, las mujeres de nuestro país"

24Horas.cl Tvn

30.01.2020

Fue unánime, la "ley Gabriela" ya es una realidad. La historia es conmovedora y el caso remeció al país. Gabriela Alcaíno en 2018 tenía 17 años, era una adolescente llena de proyectos, lo que comenzó a cambiar tras los continuos hostigamientos de su pololo, Fabián Cáceres, de 18 años.

La chica terminó con él, y las consecuencias serían fatales. El 12 de junio de 2018, Cáceres llegó hasta la vivienda de Gabriela en la comuna de Maipú, abusó de ella y le propinó múltiples puñaladas. Lo mismo hizo con la madre de la joven.

Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso se convertían en las víctimas de un crimen que impactó a la opinión pública. El responsable fue detenido y formalizado por homicidio simple, decisión que no dejó conforme a la familia de Gabriela. Fue el inicio de un doloroso proceso, que entre otras muchas cosas buscó transformar una ley, para que un crimen de este tipo, cometido en un pololeo, fuera considerado como un femicidio sin necesidad de una convivencia.

"Yo, como papá, no quiero que a otro papá le vuelva a ocurrir lo que me pasó a mí", declaró Fabián Alcaíno, quien perdió a su hija y a quien fue su esposa. Vivió una batalla para no caer en una depresión, pero nunca bajó los brazos y peleó siguiendo una cruzada en el Congreso, hasta conseguir el objetivo.

El momento histórico y tan esperado llegó este jueves. La "ley Gabriela" existe luego de que el proyecto aprobado en su último trámite en la Cámara de Diputados.

"Enfrentar la Fiscalía es brutal. Este es un regalo para todas ustedes, las mujeres de nuestro país", expresó el padre de Gabriela.

El tío de la joven, Rodrigo Alcaíno, expresó "familia, mujeres de Chile, lo logramos. Lo importante es que tenemos hoy día una ley de la República que va en destino de mejorar la justicia para tantas familias que son víctimas de femicidio".

Ahora, quienes sean declarados culpables por este delito arriesgan penas que van desde los 15 a los 40 años de cárcel.