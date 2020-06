Fabián Aguirre entregó su testimonio a 24 Horas después después del fallo sin precedentes dictado por la Corte Suprema, en la que indicó que la Isapre actúo de forma arbitraria al no cubrir los gastos médicos del menor.

Padre de menor con Síndrome de down tras histórico fallo: "Esta es la primera batalla ganada contra la discriminación"

24Horas.cl Tvn

18.06.2020

Fabián Aguirre y Tomás, su hijo de cuatro años todavía están asimilando el fallo histórico de la Corte Suprema. A solo horas de la sentencia, el padre del menor conversó con 24 Horas.

El teléfono no ha parado de vibrar, según contó Fabián. Su celular está "lleno de mensajes, felicitaciones por Facebook, grupos de apoyo que nosotros tenemos. Sabíamos que era importante el fallo, pero no habíamos dimensionado nunca lo tan importante que era. No sabíamos que era un precedente para todo lo que se venía después. Estamos ultra felices con eso".

Tomás es un niño con Síndrome de down, y que según cuenta su padre, esto le ha significado una serie de dificultades, incluso a la hora de recibir cobertura en salud por parte de la isapre Colmena.

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, la aseguradora actuó de forma arbitraria en donde además se indica que el Sindrome de down no es una enfermedad y ordenó a la aseguradora a cubrir las enfermedades comunes

"Esta es la primera batalla ganada contra la discriminación. Fue súper duro enterarnos cuando la primera vez que la aseguradora nos rechaza el reembolso que nosotros hicimos con las terapias de kinesiología y fonoaudiología", expresó con alegría Fabián.

Según explicó el director de Problemas.cl, Eduardo Arévalo, este "es un fallo histórico, porque establece que no existe ninguna obligación por parte de los beneficiarios del sistema, de tener que declarar el Síndrome de down cómo una preexistencia, por cuanto no se trata de una patología".

Por su parte Matías Poblete, desde la Fundación Chilena de la Discapacidad indicó que "este fallo sienta un precedente positivo en torno a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y específicamente de aquellos que tienen Síndrome de down".

En ese sentido, el padre de Tomás, señaló que este es "un triunfo moral, porque al final se trata de respeto entre personas.Todos somos iguales, tengamos una condición o no, y condición puede ser física o socioeconómica o lo que sea".