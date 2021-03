Padre de niña baleada en Huechuraba: "lucharé para que un crimen tan horrible como el de ella no quede impune"

24Horas.cl Tvn

04.03.2021

Hoy jueves se llevó a cabo el funeral de Tamara, niña que murió baleada el pasado domingo en la noche, cuando delincuentes intentaban robar el auto de su madre en un portonazo en Huechuraba.

Los sujetos, cuyo paradero aún se desconoce, efectuaron un disparo en medio del asalto que terminó con su vida, aún cuando la madre les pedía poder sacarla del vehículo.

Raúl Moya, padre de la menor de cinco años, definió a su hija como "una niña que se hacía querer. Todos los que la conocían la querían".

"Hasta hoy me doy el lujo de ser débil. Desde mañana comenzaré a luchar por mi hija. Si no pude luchar para que siguiera con vida, si lucharé con todas mis fuerzas para que un crimen tan horrible como el de ella no quede impune", sostuvo.

Antes de su entierro, en el Parque del Recuerdo, la carroza fúnebre pasó por diferentes comunas de la capital, caracterizada por globos rosados y adornamientos de princesas de Disney, ya que Tamara era fan de ellas.

"Para mí es importante que aún en este momento trágico sea un funeral lo más lindo posible", dijo Moya.

Según vecinos, quienes pidieron justicia por el caso, y acciones ante la delincuencia que se ha apoderado de la comuna, la repuesta de Carabineros cuando los llaman es lenta, dado que la comisaría más cercana se encuentra a 8 kilómetros de distancia

Policía de Investigaciones está llevando a cabo las deligencias correspondientes para encontrar a los responsables.