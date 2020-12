Papá de joven asesinado en San Bernardo: "Lo único que sentí fue un disparo y él cayó a los brazos de mi señora"

24horas tvn

28.12.2020

Justicia pide la familia de un joven de sólo 29 años que murió la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, mientras intentaba repeler un robo a su vivienda.

De acuerdo al relato de Eduardo Baeza, padre de la víctima, esta era la cuarta vez que asaltaban su vivienda, por ello, toda la familia corrió al momento de que fueron avisados de lo que estaba ocurriendo.

"Se llevaron mi vida. Anoche asaltaron mi casa por tercera o cuarta vez, ya no lo sé. Estábamos con mi familia, a una cuadra y media y me avisaron que estaban asaltando nuestra casa. Tomé mi auto y me fui. Mi hijo era deportista y se fue corriendo", contó.

Al momento de llegar a la vivienda, la víctima estaba forcejeando con ellos. "Lo único que sentí fue un disparo y él cayó a los brazos de mi señora", narró.

Los hechos

Un grupo de delincuentes llegó hasta el inmueble ubicado en la Población Las Palmeras 3, el que estaba deshabitado.

Los vecinos dieron aviso a la familia dueña de la casa, por lo que la víctima corrió rápidamente a enfrentar a los delincuentes para defender la vivienda de sus padres. En ese momento, los antisociales escapan y le disparan a la altura del tórax.

“Era un deportista. Trotaba, incluso tenía medalla porque había competido en el extranjero. Era un niño tranquilo, muy de casa”, contó una vecina.

Lo sujetos se dieron a fuga y están siendo buscados por Carabineros. En tanto, la víctima fue trasladada rápidamente al hospital Parroquial de San Bernardo, donde se constató su muerte.