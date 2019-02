Papa escuchará a víctimas de abusos en reunión de las Conferencias Episcopales

Agencia Uno

18.02.2019

Este jueves comenzará la reunión de las Conferencias Episcopales de todo el mundo con el Papa Francisco en el Vaticano, donde discutirán sobre los abusos sexuales al interior de la Iglesia y serán escuchadas las víctimas de abusos cometidos por religiosos. El encuentro se extenderá hasta el 24 de febrero.

Los afectados en Chile y de diferentes partes del mundo, también asistirían el día de la cita. No obstante, estos aseguran tener nulas expectativas de las conversaciones, tal como afirmó el vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Chile, Helmut Kramer;uno de los denunciantes del caso Maristas.

Por su parte, otro de los denunciantes de este caso, Eneas Espinoza,calificó el evento como un encuentro de "abusadores y encubridores".



A la convención de los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, se espera que asista el secretario general de la CECh, Fernando Ramos, en remplazo del presidente Santiago Silva, indagado también por encubrimiento de delitos sexuales.



A pesar de la incredulidad de las víctimas, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, aseguró en una entrevista con el diario español El País, que la finalidad de las conversaciones será evidenciar dónde están los acusados, y dar herramientas a los obispos para actuar en caso de ser sindicados como autores de estos ilícitos.



“Quien sea culpable debe ser castigado; quien es un riesgo no debe estar en la Iglesia”. “Es el momento de la verdad aunque nos humille y nos dé miedo”, dijo el religioso, a cargo de esta reunión.



Scicluna precisó que no habrá un documento final, porque se debe aplicar la última carta del sumo pontífice.



Por su parte, Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, valoró las palabras del religioso. Así, dijo que si la Iglesia no hace algo concreto, es tiempo que actúen de lleno las autoridades civiles.