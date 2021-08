Pareja de Tonka Tomicic publica comunicado y descarta haber "incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley"

24Horas.cl Tvn

27.08.2021

Durante la noche de este viernes, la animadora de televisión, Tonka Tomicic publicó un comunicado de su pareja, Marco Antonio López, conocido como 'Parived', en la que se refieren a una investigación de una presunta red de contrabando de joyas.

En ese sentido, el empresario indicó que "me siento llamado a aclarar antecedentes que se dan por ciertos y que difieren en forma y fondo de la realidad", aclarando que "efectivamente, hace algunos meses me enteré de una investigación reservada que instruye la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde aparece mi nombre".

Asimismo agrega que lo anterior es "producto de un recurso de amparo que interpuso una de las personas presuntamente involucrada en los hechos indagados", aclarando que junto con sus abogados se puso en contacto con el Ministerio público, "indicándoles que nos poníamos a su disposición para entregar todos los antecedentes que necesitaran, con la convicción que nada irregular he realizado".

"Sin embargo, nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente, pues se comunicó que la investigación era secreta", sostiene López.

Según explica el mencionado Ciper Chile , la Fiscalía "estableció una conexión entre imputados y efectivos de la PDI, además de determinar el destino de los artículos. Algunos de los accesorios fueron adquiridos por empresarios relacionados con joyerías del centro de Santiago".



"Entre los investigados por receptación, es decir, personas que compran mercancía robada, figura Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, cónyuge de la conductora de Bienvenidos de Canal 13, Tonka Tomicic”, añade el artículo.

Cabe mencionar que según el citado medio la animadora también estaría involucrada. "La información preliminar apunta a que cheques de la animadora forman parte de la indagatoria y que la fiscalía se encuentra detrás de esos documentos", consignó el artículo, mientras que su pareja sería investigada por haber comprado tres relojes de marca Rolex vinculados a contrabando.

Ante esta publicación, López indicó que "jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud", agregando que "hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público. Desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho".

"Si las autoridades requieren, estoy a disposición de entregar todos los antecedentes que sean necesarios", termina el documento.