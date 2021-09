Pareja lésbica es atacada con palos y golpes al interior de un hotel del centro de Santiago

24Horas.cl Tvn

22.09.2021

El pasado 17 de septiembre una pareja de jóvenes mujeres ingresó hasta un hotel de Santiago, sin embargo, cuando una de ellas bajó a retirar un pedido de sushi, fue golpeada violentamente e insultada en razón a su orientación sexual por cuatro administradores del recinto.

Según informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las víctimas relató que, “le pedí por favor al guardia, quien estaba con una mujer, que me dejara recibir el pedido. Al instante se puso violento y mediante empujones y contra mi voluntad me llevó hasta la habitación, dándome ahí un combo. Al parecer estaba ebrio”.

De igual manera relató en 24 Horas/Medianoche que, "lo único que veía era que él llegaba y me decía ahora la vas a pagar, te vamos a matar".

Asimismo añadió que “a mí me encerraron en la habitación. El guardia se ensañó conmigo, golpeándome con una botella en la cara. Me quería cortar el rostro. Luego fue por un palo y siguió pegándome con el objeto, con sus manos y con sus pise. Me mordió un dedo y azotó mi cabeza en el piso”.

ALERTA. Pareja lésbica es atacada con palos, pies y puños al interior de un hotel ubicado en Moneda 2304, Santiago. Mientras les gritaban “mariconas”, un agresor intentó ahorcar a una de las víctimas y le arrancó un mechón de pelo. ¡Basta! https://t.co/bVLOsDcGEj pic.twitter.com/g5ijhE3KyB — Movilh Chile (@Movilh) September 21, 2021

"No pude salir de la habitación hasta que llegaron carabineros”, señaló.

Tras la situación salió de la habitación para defender a su pareja y solicitar ayuda, sin embargo indicó que también recibió golpes y amenazas y que tras la fuerte golpiza, logró escapar.

"No siento miedo , quiero que se haga justicia y que no le pase a nadie, siento que si hubiésemos sido hombres, no nos habría pasado", indicó a 24 Horas/Medianoche la otra mujer víctima de agresión.

De igual manera Oscar Rementería, Vocero de Movilh, agregó que "los funcionarios del hotel continuaron golpeando a las mujeres hasta que llegó Carabineros".

Por su parte el Comandante Héctor Benabides de la 3° Comisaria Santiago comentó que "Carabineros concurrió al lugar, encontrando un grupo de personas que se acusaban mutuamente de agresiones, por lo que todos fueron trasladados a la unidad y luego a un centro asistencial para constatar lesiones".