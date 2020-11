Enrique Paris celebra aumento de $8.000 para salud primaria y lamenta aumento de casos

24Horas.cl Tvn

29.11.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, valoró el "acuerdo histórico" alcanzado en la comisión mixta de Presupuesto por el aumento de $8.000 per capita para la Atención Primaria. También hizo una advertencia por el aumento de contagios de covid-19.



“Es un hecho histórico que, por supuesto, marcará la atención de los pacientes en la APS durante el año 2021. Ocho mil pesos es una cifra inédita. Es un hito histórico”, dijo y agradeció el esfuerzo del Ministerio de Hacienda, la Dipres y la colaboración del Parlamento para lograrlo.



Durante la instancia, además, el ministro Paris advirtió sobre el aumento en el número de casos nuevos de covic-19 que se ha evidenciado los últimos días y reiteró el llamado a que la gente se siga cuidando del virus.



En esa línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, presentó la campaña “Respuestas. Paso a Paso Nos Cuidamos” del Minsal, cuyo material comenzó a ser emitido en los distintos medios de comunicación.



La campaña busca resolver dudas de la ciudadanía respecto a lo que se puede o no se puede hacer en diferentes actividades y contextos de la vida, según el plan Paso a Paso y las recomendaciones sanitarias de la autoridad para evitar la propagación de la pandemia.



Daza advirtió que “estamos en una situación compleja en las regiones del sur, pero también en la Región Metropolitanas, que los últimos meses había avanzado positivamente, hasta esta última semana que hemos visto un incremento en algunas de las comunas”.



Por lo anterior, hizo un llamado a no bajar los brazos, “estamos en pandemia y debemos aprender a vivir con las medidas de autocuidado, todos los días. El uso de mascarilla, de alcohol gel, mantener el distanciamiento físico, evitar las reuniones con grupos grandes, es la única vacuna que tenemos hoy. No podemos flaquear”, insistió la subsecretaria.