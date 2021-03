Paris pide al Colegio de Profesores no engañar a la gente: "Es imposible echarle la culpa al colegio"

"Me llama la atención que el primer día hayan aparecido casos positivos. Es imposible echarle la culpa al colegio. Es imposible que el primer día que se abrió el colegio hayan aparecido casos positivos, cuando todos sabemos que el período de incubación son de 14 días", aseveró.

24horas tvn

05.03.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió en duros términos al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien llamó a suspender las clases presenciales ante el aumento de contagios que se ha visto durante los últimos días en el país.

En ese sentido, Paris manifestó que "a mí me llama la atención que el primer día hayan aparecido casos positivos. Es imposible echarle la culpa al colegio. Es imposible que el primer día que se abrió el colegio hayan aparecido casos positivos, cuando todos sabemos que el período de incubación son de 14 días".

"El Pdte. @sebastianpinera nos ha solicitado implementar el Plan Marzo e intensificar las medidas de prevención, como también las medidas de autocuidado". pic.twitter.com/hvJL4C4hpn — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 5, 2021

Por lo mismo, llamó a Díaz a no engañar a la población. "Reconozco que pueden haber casos (...) pero no engañar a la opinión pública diciendo que el primer día ya habían dos profesores contagios. Esas personas se contagiaron fuera de la sala de clases, entonces transmitir esa idea de que la clase es insegura, es lo que no hemos querido".

"El colegio es mucho más seguro que el propio hogar que tiene poco apoyo social, que vive en la pobrezas que no tiene alimentación, que no tiene internet", agregó.

Por último, insistió en que "el niño pobre, el niño humilde, va a estar mucho mejor en el colegio que en su casa y es imposible que esos profesores se hayan contagiados en la sala de clases".