Paris y 8.117 nuevos contagios: "No es culpa de las autoridades que el virus circule"

24horas tvn

27.05.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, remarcó que "no es culpa de las autoridades" o del Gobierno que se haya registrado un fuerte incremento de contagios COVID-19, los cuales llegaron a 8.117 en el balance de este jueves, defendiendo las libertades paulatinas entregadas desde el Ejecutivo tras las críticas al Pase de Movilidad.

Según dijo el secretario de Estado, "nosotros siempre vamos a asumir la responsabilidad que tenemos que asumir. (...) no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades que haya aparecido un nuevo virus en el mundo, o usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el Gobierno quiere que aumenten los casos. Eso no es así".

Recordó que a pesar de las altas cifras, la situación en el país es más favorable que en naciones vecinas, donde no se cuentan con las vacunas suficientes.

Ministro @DrEnriqueParis



"Llamamos a las personas a seguir con las medidas de autocuidado y a vacunarse cuando les corresponda según el calendario".

"Estamos en una situación muy diferente. Tenemos más de 10 millones de personas vacunadas con una dosis, más de 7 millones de personas vacunadas con dos dosis, por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga", aseveró.

La autoridad destacó que el Pase de Movilidad permite mejorar la calidad de vida de quienes lograron completar el esquema de vacunación.

"O ustedes están en contra de la libertad, están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas, que los abuelitos no puedan salir a caminar, que los niños no puedan salir a jugar o que los deportistas no puedan salir a trotar. ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que queremos. Queremos un país en el que la libertad esté unida a la responsabilidad", argumentó.

Por último, subrayó que "qué mejor que salir a caminar para estar ventilado, que estar encerrado. Yo no entiendo ese tipo de crítica".

8.117 casos nuevos: Minsal informa la mayor cifra de contagios desde abril y 185 fallecidos en las últimas 24 horas

Este jueves el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer las cifras diarias sobre la pandemia por COVID-19 en el país. A nivel nacional se reportaron 8.117 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 10 de abril cuando se reportaron 8.124.

El Ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que en los últimos siete días se registra un 6% de aumento en los casos nuevos a nivel nacional.

Jueves 27 de mayo | Positividad exámenes PCR

Asimismo, manifestó preocupación por las regiones de Aysén con un incremento del 22%, Los Ríos con un aumento del 21% y Los Lagos con un 14%.

Hasta el 27 de mayo, el total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 1.352.723 de estos 40.510 están activos, es decir, puedes contagiar a otros.

Respecto a los decesos en las últimas 24 horas se registraron 185 defunciones. El número total de fallecidos asciende a 28.809 en el país.