Paris descarta renuncia al Minsal: "Es el Presidente quien toma esa decisión"

"Esto lo hemos conversado permanentemente con el Presidente de la República. No tengo ninguna intención de renunciar a mi cargo", dijo la autoridad.

01.04.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó renunciar a su labor como jefe de la cartera a raíz de los cuestionamientos por las medidas anunciadas por el Gobierno, en medio de un fuerte rebrote de contagios por COVID-19.

De acuerdo a lo aseverado por el secretario de Estado, "no sé si hemos generado incomodidad, no he pensado en renunciar a mi cargo".

Paris remarcó que una posible salida del Minsal "es una potestad propia de aquel que me eligió para el cargo, por lo tanto, es el Presidente el que toma esa decisión".

Asimismo, reiteró que en las decisiones tomadas para controlar la pandemia "prima siempre el tema sanitario".

Cabe señalar que sus palabras se dieron en medio de los cuestionamientos ante el manejo de la pandemia, en donde incluso medios internacionales, como el The New York Times, planteó que el Gobierno creó una "falsa sensación de confianza" ante el coronavirus en medio del proceso de vacunación.