Paris informa "cifras bastante alentadoras en la RM y a nivel nacional" previo a balance

Sobre una posible cuarentena en la región Metropolitana, el ministro de Salud dijo que "no me puedo adelantar a las medidas" que serán anunciadas cerca de las 13:00 horas.

18.01.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó previo al balance de este lunes por la pandemia que "a nivel nacional y de la región Metropolitana las cifras son bastante alentadoras".

Según dijo el secretario de Estado desde La Serena -en el marco del inicio de la vacunación en adultos mayores-, los primeros estudios elaborados durante la mañana de este lunes se vio un buen avance de la situación en la zona central del país.

No obstante, remarcó que "no me puedo adelantar a las medidas" que serán anunciadas cerca de las 13:00 horas.

Recordar que, durante el fin de semana pasado, el propio Paris advirtió la posibilidad de que la región Metropolitana retrocediera al máximo confinamiento debido al fuerte aumento de contagios.

El ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, hizo un llamado al Gobierno a tomar una serie de medidas debido al fuerte aumento de contagios registrado en Chile, indicando que el plan Paso a Paso "se debe revisar completamente".

Según dijo al Canal 24 Horas el también miembro del Consejo Asesor COVID-19 del Minsal, en el sistema desplegado por las autoridades centrales "hay incongruencias, donde la gente percibe que para unos hay un trato, pero para otros hay algo diferente".

"Quizás no es el propósito, pero lo que queda en la opinión pública es que no es coherente ni suficiente en cada una de las etapas", añadió.

Erazo enfatizó que las medidas que tome el Gobierno -ya sea de cuarentena u otro tipo de confinamiento- "ahora sí tiene que ir acompañada de un beneficio económico importante. No quiero decir que se homologuen los ingresos que alguien tiene, porque es muy difícil, pero necesitamos generar recursos para la gente".

Asimismo, subrayó que la estrategia de transporte sigue al debe, ante lo cual es necesario "implementar un sistema con horarios diferidos. Es necesario que haya cambios en la carga laboral para apoyar a la población que debe salir a trabajar".

De igual manera, el otrora titular de Salud hizo un llamado a restringir los accesos en el aeropuerto de Santiago ante el rápido avance de las infecciones y, sobre todo, por la presencia de nuevas variantes más contagiosas del coronavirus.

"Yo creo que hay que cerrar fronteras. Mientras no tengamos sistema de vigilancia desde el punto de vista de la nueva variante, debe haber una vigilancia adicional a los test PCR y trazabilidad", agregó.

Finalmente, detalló que es necesario "restringir completamente los vuelos que vienen con extranjeros a nuestro país".