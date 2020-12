Paris preocupado por aumento de casos: "Si queremos un buen fin de año, respetemos las medidas"

Beatriz Stange

14.12.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, mostró su preocupación por el aumento sostenido de casos nuevos de coronavirus registrado en Chile durante las últimas semanas, llamando a la ciudadanía a respetar las normas sanitarias para "poder tener un buen fin de año".

La autoridad sanitaria aseguró en el balance del Minsal que "esta tendencia sostenida al aumento de las cifras es lo que nos preocupa. Si queremos tener un buen fin de año, buena Navidad, buen Año Nuevo y un buen verano, tenemos que tomar estas medidas y hacer un sacrificio momentáneo, que puede revertirse. Yo les pido que respeten las normas sanitarias".

Por lo mismo, aseveró que "no queremos llegar a la curva que tuvimos en junio, pero debemos evitar que esto siga aumentando".

"Sabemos que a veces las medidas sanitarias son duras y por eso es que muchas veces estamos obligados a actuar, sobre todo con el cambio que ha tenido la región Metropolitana", agregó.

Por último, enfatizó en que "estamos conscientes del cansancio de la población, estamos conscientes de las consecuencias económicas y sociales de algunas medidas y no creo que sea necesario que nos digan a nosotros que somos responsables del manejo económico, porque no es así".

"Queremos prevenir. Por un lado escuchamos y aceptamos las críticas, pero por queremos tomar medidas para velar por la salud de las personas", puntualizó.

Colegio Médico advierte que "el brote en Santiago va a ser muy intenso"

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, aseguró que según las cifras que se están registrando en el sur del país por el rebrote de coronavirus, la situación será "intensa" en la región Metropolitana, por lo que es momento de tomar medidas importantes.

Según dijo el experto en conversación con 24 AM, "estamos muy preocupados. Esta segunda ola se adelantó según los pronósticos. Vemos que el comportamiento de la pandemia en el sur del país ha sido peor que en la primera fase y nada hace presagiar que el brote en Santiago sea distinto".

Por lo mismo, agregó que "creemos que el brote en Santiago va a ser muy intenso, por lo tanto creemos que el momento medidas muy intensas, tanto decisiones que debe tomar la autoridad unitaria, pero también la comunidad" .

Parte de ese tipo de acciones es que la ciudadanía no deje de usar la mascarilla y respete el distanciamiento social. "Solicitamos que el uso permanente de mascarilla y el distanciamiento social. No participar en eventos masivos donde no se pueda respetar el distanciamiento social", llamó Meza.

Además, enfatizó en que "la mascarilla que no cubre la nariz no sirve de nada, porque el objetivo es que uno respire el aire que pasa a través de la mascarilla, no por sobre de ella".

Por último, aseguró que el gremio sigue dispuesto a trabajar en conjunto con el Gobierno para combatir la pandemia, sin embargo, llamó a la autoridad sanitaria a considerar todas las recomendaciones que realiza el consejo asesor.

"Quiero insistir que nuestro Colegio ha estado dispuesto a poner todos los sus elementos técnicos para manejar la pandemia. Tenemos la obligación de seguir sumándonos al esfuerzo (...) pero queremos que nuestros expertos sean escuchados por el Gobierno y que el Gobierno implemente las medidas que recomienda el Consejo Asesor", sentenció.