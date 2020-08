Paro de camioneros: Gobierno informa desabastecimiento "puntual" desde La Araucanía al sur

24Horas.cl Tvn

31.08.2020

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, informó que el paro de camioneros ha generado problemas "puntuales" en el abastecimiento de alimentos desde La Araucanía al sur, pero que desde La Araucanía al norte la situación se mantiene con normalidad.

Según aseveró la autoridad a 24 Tarde, "en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos hemos tenido problemas puntuales con el abastecimiento", calificando lo sucedido en dichas áreas como de "cierta lentitud".

Consultado sobre la situación del puerto de San Antonio, Walker destacó que "hemos visto espera de varios barcos que recalaron y otros que recalarán".

Camioneros rechazan propuesta del Gobierno: "No estamos para migajas" Leer más

"Si esto continúa vamos a tener un problema", dijo el secretario de Estado, quien apeló a la "responsabilidad y diálogo" de los choferes para resolver el conflicto.

Walker añadió que "entiendo la inseguridad de los camioneros, pero en este Gobierno hemos estado muy preocupados del tema. Se necesitan dos partes para una solución", complementó.

"Confío en poder llegar hoy a buen puerto y que ellos pueda cumplir el compromiso de entregarle alimentos a todos los chilenos", expresó.

Asimismo, dijo que hablar de posibles aumentos de precios sería "especular" pese a que el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que de continuar la protesta los valores de ciertos productos podría desencadenar cambios en los costos.

Camioneros rechazan propuesta del Gobierno: "No estamos para migajas"

Recordar que José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), confirmó que los camioneros de todo el país rechazaron la última propuesta del Gobierno para terminar la movilización, indicando que "no estamos para migajas".

De acuerdo a lo indicado por el directivo, tras una reunión entre los presidentes desde Arica a Punta Arenas se decidió no aprobar las últimas modificaciones del Ejecutivo, criticando directamente al ministro del Interior, Víctor Pérez.

Puerto de San Antonio advierte posible aumento de precios de productos por falta de camiones Puerto de San Antonio advierte posible aumento de precios de productos por falta de camiones Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen "Tenemos naves con 40 mil toneladas de cargas para consumo humano y animal que no ha podido ser retirada porque no hay camiones", dijo Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos del terminal. VER MÁS VIDEOS









"El señor ministro no se ha dado el tiempo de trabajar con nosotros", afirmó Villagrán, agregando que Pérez solo ha entregado propuestas por medio de "sus asesores".

Villagrán criticó duramente las soluciones planteadas por La Moneda, aseverando que "no estamos para migajas".

"Nosotros trabajamos en carreteras, no sé si el Gobierno aguantará más que los camioneros", agregó el dirigente, sentenciando que "desde ahora solo hablaremos con el ministro del Interior".

Puerto de San Antonio advierte posible aumento de precios de productos por falta de camiones

El paro de camioneros a lo largo del país está generando las primeras complicaciones en los servicios básicos, según indicaron desde el Puerto de San Antonio, donde hay naves con más de 40 mil toneladas de alimentos cuyos productos no han podido ser retirados por la movilización, situación que podría generar un aumento en los precios para los consumidores.

De acuerdo a lo detallado por Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos del terminal, la situación del puerto a este lunes 31 de agosto "es que tenemos naves a la gira, y cada una con 40 mil toneladas de cargas para el consumo humano y animal".

: Camioneros de Fedesur: "Mientras más demora el Gobierno, más gente nos apoya" Leer más

"Hay trigo, maíz y soya, con lo cual se genera pan y se produce carne de cerdo, pollo, pavo y huevos en Chile", dijo Mondaca, asegurando que los alimentos se mantienen almacenados en la zona ante la carencia de transportistas que los puedan sacar.

Al respecto, destacó que "Puerto Panul, terminal que abastece de granos al90% de la industria chilena, no puede transferir los productos pues no hay camiones", agregando que el área no tiene capacidad de acopio.

"Se necesitan 1.300 camiones para evacuar la carga", complementó.

Esta situación, prosiguió Mondaca, "hace sospechar que habrá aumentos en los productos porque alguien tiene que pagar este sobrecosto", añadiendo que "los productores pagan entre 15.000 y 20.000 dólares por día respecto a lo movilizado en las naves".