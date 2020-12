Para hoy está fijado el juicio abreviado de Hernán Calderón por el delito de parricidio frustrado

Agencia Aton

16.12.2020

Para las 12:00 horas de hoy, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la audiencia de procedimiento abreviado para Hernán Calderón Argandoña, luego de que la defensa del joven llegara a acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Oriente para no ir a juicio oral.



Mediante este acuerdo, el hijo de Raquel Argandoña reconoce los hechos imputados y la fiscalía se allana a una salida alternativa que podría significar un cumplimiento de condena sin cárcel, a pesar de los graves delitos cometidos.

Calderón Argandoña fue formalizado el 27 de agosto pasado por el parricidio frustrado de su padre, Hernán Calderón Salinas (67), y otros delitos relacionados con este hecho. Incluso tenía otra imputación por parricidio frustrado de su progenitor que la fiscalía cambió por por disparo injustificado y amenazas no condicionales.



En la audiencia de hoy, el juez a cargo revisará el acuerdo y las penas propuestas por la fiscalía. Si el magistrado estima que no corresponden a la gravedad del delito, puede anular el acuerdo.



El parricidio frustrado ocurrió el 12 de agosto pasado, cuando el joven apuñaló a su padre. También fue formalizado por un primer parricidio frustrado registrado el 5 de junio pasado, cuando Calderón Argandoña le disparó y profirió amenazas en su contra, pero la fiscalía cambió la figura penal de este hecho.



Ese 5 de junio, Calderón Salinas estaba en la tina de su departamento cuando su hijo le puso una pistola Glock en el tórax y le dijo "te voy a matar", según la declaración de la víctima. El imputado disparó, pero falló y el proyectil impactó en un espejo y en una pared. La Fiscalía Metropolitana Oriente reformalizó este hecho por disparo injustificado y amenazas no condicionales



Los otros tres hechos se han mantenido hasta el momento en la formalización. Se trata del hecho 2, que ocurrió el 6 de junio pasado, también en el departamento de la víctima, donde el imputado premunido con un cortaplumas tipo mariposa destruyó pinturas y 10 trajes del abogado. Se trata de un delito de daños.

El tercer hecho y principal de la causa ocurrió el 11 agosto a las 16 horas, también en el departamento de su padre, donde lo atacó con un cuchillo tipo corvo y le provocó graves heridas en una mano. La fiscalía imputó parricidio frustrado por este hecho.



Finalmente, el hecho 4 se registró el 12 de agosto pasado, en el departamento del imputado en calle Los Trigales, de Las Condes, donde la policía encontró la pistola Glock, una escopeta Maverick y abundante munición, inscritos para el departamento de su padre y no el suyo. Según la fiscalía, se configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.



Calderón Argandoña salió de prisión preventiva el 26 de octubre pasado y desde entonces se encuentra bajo arresto domiciliario total, el que cumplió en la Clínica Pocuro de la comuna de Vitacura.