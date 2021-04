Parricidio en San Bernardo: Defensoría de la Niñez solicita antecedentes por supuesta omisión de orden judicial por denuncia de maltrato

El día anterior del homicidio de las dos pequeñas tres uniformados acudieron al lugar para dejarlas en tutela de su madre, acción que no completaron adecuadamente. Tres carabineros fueron dados de baja por "graves errores".

15.04.2021

La Defensoría de la Niñez anunció que investigará las acciones "más allá de las medidas administrativas" por los presuntos errores procedimentales en que incurrieron tres carabineros -quienes fueron dados de baja- en el marco de una denuncia de violencia intrafamiliar previa al parricidio ocurrido este 13 de abril en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

Así se informó a través de las cuentas de redes sociales de dicha institución, en que se asevera que ya se solicitó "todos los antecedentes a los organismos competentes", esto luego de que se conociera que el día anterior del doble homicidio los uniformados fueron a la vivienda familiar por una orden judicial del Tribunal de Familia.

Los uniformados fueron al lugar acompañados de la madre de las niñas, quien presentó una denuncia de violencia psicológica, con el objetivo de llevarlas a la vivienda de ella. Sin embargo, la meta no se cumplió ya que la mujer tuvo un conflicto con el padre de las niñas y finalmente decidió no continuar con su denuncia, según informó Carabineros, indicando que en ese momento no se siguió con la orden judicial de sacar a las pequeñas del lugar.

🔴Respecto del asesinato de 2 niñas en San Bernardo y las últimas noticias conocidas, ya solicitamos todos los antecedentes a los organismos competentes, para poder evaluar acciones, más allá de las medidas administrativas que ya tomó Carabineros al dar de baja a los funcionarios https://t.co/6EnNxFwRmf — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) April 15, 2021

"Se detectaron errores procedimentales graves en una denuncia de violencia intrafamiliar acogida el lunes 12 de abril, por los que la institución dispuso la instrucción de un sumario administrativo, determinándose las más altas medidas disciplinarlas para el personal que tuvo directa participación en el procedimiento", precisó al respecto el general inspector de Carabineros, Marcelo Araya, jefe de la zona Metropolitana.

