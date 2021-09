Partido Socialista analiza querellarse tras ataque a estatua de Salvador Allende

El presidente de la colectividad, el senador Álvaro Elizalde, condenó el ataque, señalando que “detrás de esta acción hay intolerantes que no entienden ni creen en la convivencia democrática.

Agencia Aton

17.09.2021

A raíz de la vandalización del monumento al expresidente Salvador Allende, realizada por desconocidos en la comuna de San Joaquín, el Partido Socialista, tienda histórica donde militó el fallecido ex-mandatario, anunció que estudiará acciones legales para perseguir a los responsables del hecho.



Cabe recordar que en horas de esta madrugada, la efigie, obra del escultor Óscar Plandiura fue intervenida por un grupo indeterminado de individuos que le lanzó pintura roja a la cabeza del monumento, y tiñó de ese color las aguas de la fuente que se encuentra a sus pies, escribiendo además con aerosol las inscripciones "asesino" y "ladrón".



Por ello, el presidente de la colectividad, el senador Álvaro Elizalde, condenó el ataque, señalando que “detrás de esta acción hay intolerantes que no entienden ni creen en la convivencia democrática. No sólo se ha vandalizado el monumento de un expresidente, sino que se ha atentado contra la democracia”.



Asimismo, Elizalde agregó que el fallecido exJefe de Estado "es una figura fundamental de nuestra historia, reconocida en Chile y todo el mundo por su inclaudicable compromiso con la democracia, lo que constituye un ejemplo, especialmente, para las nuevas generaciones”.



Por su parte, la diputada PS y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, sostuvo en sus redes sociales que "Allende está en el corazón del pueblo y eso no lo pueden borrar quienes hacen estos actos desesperados".