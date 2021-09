Partidos conmemoran 11 de septiembre con ofrendas florales en La Moneda

Agencia Aton

11.09.2021

Este sábado 11 de septiembre se conmemoran 48 años del Golpe Militar de 1973, que derrocó el gobierno del presidente de Salvador Allende para dar inicio a los 17 años de la Dictadura encabezada por Augusto Pinochet.



Durante la mañana, partidos y movimientos políticos de izquierda acudieron a La Moneda para entregar sus ofrendas florales ante el monumento a Allende, ubicado en Morandé con calle Moneda.



El Partido Comunista, Comunes, Convergencia Social, Unión Patriótica, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia son algunas de las colectividades que se han presentado a la ceremonia, junto con distintos dirigentes y organizaciones sociales.



Además, dejaron una ofrenda en la puerta Morandé 80 del Palacio de La Moneda, la cual tiene un carácter simbólico ya que por ahí se retiró el cuerpo de Allende después del Golpe de Estado.



Sin embargo, no todos habrían podido entregar el homenaje. La candidata a senadora de Comunes, Karina Oliva, acusó que "es impresentable que el Gobierno de Sebastián Piñera nos negara entregar la ofenda floral en Morandé 80. Eso atenta con la historia, la memoria, la verdad, la justicia. Y también contra la reparación, porque esto no es la reparación de un sector, sino que exige cada uno de los chilenos y chilenas que ha luchado por hacer de Chile un país más justo".



"Fue el inicio de los 17 años más horrorosos que ha vivido nuestro pueblo. Hoy no solo queremos hacer un acto de memoria, sino de luchar y nunca más descansar para que la Alameda siempre esté abierta para que las personas pasen libres", agregó Oliva sobre el Golpe de Estado.



En tanto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, indicó en la instancia: "Sin desmerecer la lucha de muchos de nuestra democracia, es sincero decir que a algunos les faltó la convicción y el coraje del presidente (Salvador) Allende".



"Allende vive, vive en las ideas, los sueños y pendientes que tiene Chile. Estamos aquí los herederos de una izquierda libertaria y democrática", añadió.



Recordemos que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de DD.HH. y Sociales convocó a una marcha a las 10:00 horas, cuyo punto inicio será en la Plaza Los Héroes de Santiago y se dirigirá hasta el memorial de los detenidos desaparecidos del Cementerio General en Recoleta.



El permiso de la ceremonia concluye a las 15:00 horas. Debido a las medidas sanitarias de la pandemia del coronavirus, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó la participación de cinco mil personas.



En tanto, Carabineros informó cortes de tránsito preventivos en algunos puntos del centro de Santiago debido a la conmemoración: "Alameda al poniente, desvío por Miraflores y Mac Iver; y Alameda al oriente, desvíos por av. Manuel Rodríguez, av. España y San Ignacio".