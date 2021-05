Pase de Movilidad ya se puede descargar tras anuncio del Gobierno

24Horas.cl Tvn

24.05.2021

A menos de 24 horas del anuncio del Presidente Sebastián Piñera, las personas ya pueden obtener el Permiso de Movilidad siempre y cuando haya cumplido su esquema de vacunación, es decir, tener las dos dosis y haber esperado los 14 días posteriores correspondientes.

Las personas deberán ingresar al sitio oficial del sistema Me Vacuno y acceder con alguno de los dos mecanismos: creando una cuenta o usando la Clave Única del Registro Civil.

Una vez dentro, cada usuario deberá completar su identidad ingresando a la sección "Mi Perfil" para luego entrar a "Mis Vacunas".

Es en esta última zona donde los ciudadanos podrán acceder a la descarga del documento que demuestra que el usuario completó su proceso de vacunación.

Dicha información vendrá acompañada de un código QR, el cual al ser escaneado desplegará una plantilla con la leyenda "Habilitado".

Cabe señalar que, independiente de que es posible descargar el documento, este aún no tiene fecha para ser utilizado.

Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, se mostró crítico de la implementación del Pase de Movilidad por parte del Gobierno , indicando que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

Según dijo el experto a 24 AM, el momento escogido para implementar la medida no es el adecuado, donde "el mensaje debiera ser el de acelerar la vacunación, ya sea con más horarios de atención y en fines de semana".

"No lograremos la normalidad por decreto o por un carnet, sino vacunando a todos los adultos", complementó.

Said remarcó que la segunda mitad de población a vacunar será la más compleja "tal como ha ocurrido en todas las campañas del mundo", argumentando que "será necesario ir a buscar a las personas y no esperar que ellos vayan a los lugares".

Al respecto, enfatizó que, teniendo poco más de la población inoculada y con un tratamiento como Sinovac "que no reduce tanto la circulación viral", Said remarcó que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

"Estamos mal y vamos empeorando. Los hospitales ya están a tope. Este no es el momento adecuado para el carnet", añadió.

#24AM Juan Carlos Said por Pase de Movilidad: "El momento no es el adecuado y la vacuna no es la adecuada. Chile debería haber esperado y que la circulación del virus no fuese tan alta"



