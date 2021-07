Passapoga pide funcionar en toque de queda: "Nuestra quiebra está muy cercana"

Agencia Aton

12.07.2021

El reconocido club nocturno Passapoga atraviesa tiempos difíciles. No ha podido abrir sus puertas debido a la crisis sanitaria del Coronavirus y, de acuerdo a su administrador, la quiebra "es una realidad muy cercana".



Por ello, sus trabajadores protestaron este lunes para exigirle al Gobierno que entregue nuevas libertades que les permita funcionar a los locales nocturnos durante la pandemia.



Fernando Bórquez, dueño del Passapoga y presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, de Turismo y Espectáculos (Anetur), acusó que son un "gremio olvidado" y aseguró que el nuevo Paso a Paso que empezará a correr desde el jueves no beneficiará al sector.



"Los aforos son muy pequeños, existe el toque de queda, en Chile solamente se puede bailar, según autorizan las patentes de alcohol, desde las 19:00 horas, por lo tanto, con un toque de queda a las 10, tenemos dos horas para hacer nuestra actividad", acusó Bórquez.



El empresario advirtió que "la posible quiebra de un local como el Passapoga, es la posible quiebra de toda la industria. Más del 50% de los locales ya han tenido que bajar su cortina y seguimos olvidados. Hay un decreto supremo, el decreto 200, que prohíbe el funcionamiento de las discoteques, los cabaret, y también prohibía los gimnasios, los cines, pero esos han sido incorporados a los procesos de apertura y nosotros seguimos cerrados".

"Se nos debe permitir trabajar de toque a toque como sucedía antes, y bajar además los aforos, a reales para la existencia de nuestros negocios. Mínimo, una persona por cada cinco metros cuadrados, una medida suficiente para poder funcionar. No hemos recibido ayuda del Estado, hay locales que tienen ventas de 70 millones y han recibido 4 millones de pesos de ayuda con los fondos Fogape. Aquí hay familias que viven de esto y que están en situación tremendamente precaria y no vemos una luz al final del túnel", agregó.



Finalmente, Bórquez hizo un llamado a mirar a los ejemplos extranjeros: "Países como Perú y en Europa ya están trabajando con medidas de seguridad y nosotros estamos disponibles para exigir lo que pide el Gobierno que es el carnet verde".



Asimismo, Roberto Canavatti, administrador del Passapoga, advirtió que el cierre definitivo, "en la medida que la autoridad no nos apoye y nos de los protocolos para poder funcionar, es una realidad muy cercana".



"Hemos aguantado 16 meses, hemos sido olvidados en muchos sentidos. Y pensamos que la situación no da para más, no podría asegurar cuanto tiempo más, pero estamos en una situación crítica", agregó.



Respecto a los trabajadores del local, Canavatti indicó que "muchos se han tenido que reinventar. Tienen nuevos trabajos".