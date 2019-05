Pastores eligieron a Daniel Balladares como reemplazante del obispo Eduardo Durán

24Horas.cl TVN

11.05.2019

Pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile se reunieron este sábado en la Catedral Evangélica de Chillán Viejo para elegir al sucesor del cuestionado obispo Eduardo Durán Castro.

En el encuentro, realizado en la Catedral Evangélica de Chillán Viejo, el consejo de pastores eligió por 55 votos a Daniel Balladares para reemplazar a Durán Castro.

El vocero de los pastores, Tito Maturana, confirmó a TVN Red Biobío que el cargo del pastor Balladares será obispo presidente, el mismo que tenía Durán, y estará en el cargo por dos años.

Eduardo Duran: "Destitución no se ajusta al estatuto"

Duran, apoyado por otros tres miembros de la Corporación Primera Iglesias Metodista Pentecostal -el secretario Moisés Vásquez, los directores Beter Rodríguez y Miguel Oyarzún- aseguró que la destitución no se ajusta al estatuto.

En una declaración pública se indicó que existen "recurrentes inexactitudes y declaraciones desinformadas de varios pastores y lideres, que en más de tres oportunidades han anunciado la salida de nuestro obispo. Tras los cambios introducidos en la corporación durante las ultimas semanas, podemos afirmar que nuestra iglesia esta en un proceso de reordenamiento interno".

"Cualquier otra actividad que pretenda ir mas allá, no esta ajustada al estatuto y por consiguiente no tendrá efecto real. Con el propósito de clarificar esta situación y evitar confusiones que lleven a miembros de la iglesia a caer en ilegalidades, durante estos días se entregaron las notificaciones y documentos necesarios para determinar la situación interna. En este contexto, no hay ningún proceso de remoción o elección de nuestra autoridad", añade el documento.

Hace algunas semanas el programa de TVN Informe Especial destapó el alto patrimonio financiero e inmobiliario del Obispo Durán Castro.