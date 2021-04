Zapatillas los delataron: condenan a dos ex PDI por robar $10 millones desde un allanamiento

Los ex funcionarios de la institución allanaron la casa de un sujeto que robó $20 millones desde un banco, decidiendo quedarse con la mitad. Las fotos que adjuntaron en el caso los delataron.

22.04.2021

Dos ex funcionarios de la PDI fueron condenados por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago a cuatro y cinco años de cárcel por haberse quedado con parte del botín del robo a un banco y falsear un informe policial.

Se trata de un ex subcomisario y un ex inspector de la Brigada de Robos Oriente de dicha institución, quienes en julio del año pasado se quedaron con parte del botín sustraído por un delincuente desde una sucursal bancaria.

La historia se remonta al 10 de julio de 2020, cuando ambos allanaron una vivienda en la comuna de Pudahuel, la que pertenecía a un sujeto que había roba $20 millones desde una sucursal del banco Bice, ubicado en Las Condes.

En dicho procedimiento, encontraron cerca de una cama un par de zapatillas y un par de botines azules, en los que estaba escondido el dinero, relata LUN.





En el parte policial, aseguraron que al interior de dicho calzado habían billetes de $10 mil, los que totalizaban la suma de $10 millones. “Adjuntaron unas fotos en las que se podía apreciar el volumen de los billetes que estaban dentro el calzado", precisó el fiscal Eduardo Baeza, a cargo del caso.

Sin embargo, los ex policías no contaban con la sinceridad del ladrón original, quien reclamó a su abogado porque no había sustraído $10 millones, sino que el doble.

Tras informar al Ministerio Público, se inició una investigación con la unidad de Asuntos Internos de la PDI, en la que se contactó a un perito bancario, y se aseguró que en los zapatos habían más de 10 millones de pesos.

Para comprobarlo, se le solicitó a un banco la suma supuestamente robada por el delincuente original y se hizo la prueba en los zapatos. Primero se introdujo un total de $10 millones, sin embargo, el calzado no lucía como en la imagen, así que agregaron más y comprobaron que cabían $20 millones.

Tras ello, los ex PDI confesaron el delito y explicaron que cuando estaban en la casa del acusado pudieron el dinero dentro de una bolsa. Una vez que llegaron a las oficinas, uno de ellos dejó el dinero en el locker. Después llamó a sus compañeros y lo repartieron entre los tres.

Los sujetos fueron condenados y debido a que no poseían antecedentes previos, el juez ordenó el cumplimiento de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, mientras que el tercer implicado aún no es condenado.