"Que esto no quede en impunidad": PDI detiene a hombre de 28 años que amenazó de muerte a Izkia Siches

Agencia Aton

26.03.2021

La Policía de Investigaciones informó que detuvo a un sujeto que amenazó de muerte a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, luego de la polémica entrevista que dio en la que criticó la gestión del Gobierno, tratándolo de “infelices”.



Según los antecedentes policiales, el hecho se registró esta semana y que el martes 21 de marzo recibieron una denuncia de la misma dirigenta por el delito de amenazas en la red social Facebook.



El subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, detalló que al momento de dar a conocer el hecho, Siches comentó que “habría recibido un mensaje con amenazas bastante violentas en las que un sujeto señalaba que le daría muerte tanto a ella como a su bebé y a su marido, poniéndole como condición que si no renunciaba antes de este viernes esta (amenaza) se concretaría, señalándole también que conocía dónde vivía”.



Con la investigación ya iniciada, ayer se logró dar con el involucrado, un hombre de 28 años que es domiciliado en la comuna de San Joaquín, sin antecedentes policiales, soltero y que se desempeñaba como guardia de seguridad, según indicó.



“Al ser entrevistado en calidad de imputado, este sujeto señaló que el día martes mientras se encontraba viendo un programada de televisión, donde hablaban de la entrevista que le habían hecho a la presidenta del Colegio Médico, se molestó y le dio rabia, lo que hizo que buscara su Facebook y le enviara esta amenaza como molestia por lo (ella) señalaba contra el gobierno y el ministro de Salud (Enrique Paris)”, relató Orellana.



Respecto a la situación, el detective puntualizó que el mensaje fue enviado desde un teléfono celular y con una cuenta alternativa en la red social, mientras que posteriormente la amenaza había sido borrada para intentar eliminar cualquier rastro de ella.



Finalmente, la misma Izkia Siches se refirió al hecho, agradeciendo el trabajo de la PDI para dar con el paradero del involucrado y solicitando que se legisle en el Congreso leyes para que este tipo de ilícitos no queden impunes.



"Quiero agradecer a Unidad de Cibercrimen de PDI por su rápido actuar y a Carabineros por las visitas a mi domicilio. Me amenazaron a mí, a mi familia y a mi hija que viene en camino. Tenemos que legislar para que esto no quede en impunidad", escribió en su cuenta de Twitter.