PDI detuvo a excarabinero por homicidio en Parque Los Reyes: Buscaba venganza

16.02.2022

La Policía de Investigaciones detuvo en La Granja de un hombre acusado de un homicidio ocurrido el 9 de febrero en el Parque de Los Reyes, en la comuna de Santiago.



Según los antecedentes del caso, la víctima corresponde a una mujer de 31 años que fue baleada en las cercanías de Estación Mapocho.



Después de las labores investigativas, la Brigada de Homicidios de la PDI informó este miércoles la detención de un individuo de 46 años por su presunta autoría.



Se trata de un ex sargento de Carabineros dado de baja en 2017, quien merodeaba constantemente la zona del crimen para buscar a unos sujetos que habrían abusado sexualmente de una persona cercana. Había puesto una denuncia en noviembre de 2021, la cual no tuvo resultados.



Fue en una de esas salidas que el ex uniformado se habría encontrado con la víctima, a quien habría matado tras una discusión.}

Ex uniformado tenía órdenes pendientes por uso de armas de fuego

El prefecto de la PDI Víctor Ruiz Vallejos detalló que "se trata de un hombre de 46 años, el cual además de la orden de detención materializada en esta investigación, presenta otra orden de la Fiscalía Militar de Santiago por delitos relacionados con armas de fuego".



"Es una persona que había concurrido en más de una oportunidad al Parque de Los Reyes, cerca del centro cultural, por un delito del que había sido víctima un familiar directo de este", detalló.



"Él señala que había concurrido con la idea de levantar la información con respecto a los responsables, por cuanto en noviembre del año pasado había estampado una denuncia y no había obtenido resultados, pero manejaba información de los posibles autores", explicó el funcionario PDI.