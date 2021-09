Pediatra llama a padres autorizar vacunación en niños: "Tendremos menos casos graves y circulación"

24horas tvn

27.09.2021

Este lunes 27 de septiembre comenzó la inoculación masiva en el país, de niños entre los 6 y 11 años, la que se realizará en los establecimientos educacionales a lo largo del país.

Lorena Tapia, pediatra infectóloga e Investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas e integrante del Comité de vacunas del Ministerio de Salud, llamó a los padres a autorizar las dosis a sus hijos, ya que se trata de una inmunización "segura y eficaz".

"Como es una vacuna que tiene una autorización de emergencia, que no está aprobada ni ingresada al Plan Nacional de Inmunizaciones, sí va a necesitar una autorización simple. El proceso depende de cada colegio, pero se necesita la autorización", precisó a 24 AM.

Además, aseveró que el día en que los niños serán vacunados, los padres deben estar atentos a "posibles efectos que puedan tener como dolor en el brazo, fiebre, malestar general y, además de vigilarlos, en algunos casos poner pañitos fríos y manejar los síntomas que podrían tener".

Respecto de los riesgos de no vacunación, Tapia apuntó que se trata de un "riesgo clínico, porque el virus puede afectar a los niños. En ellos existe no más riesgo, pero van a ir aumentando los casos en los no vacunados".

Conversamos sobre la vacunación en colegios para niños entre los 6 y 11 años con Lorena Tapia, pediatra e infectóloga



En vivo https://t.co/Sd0h4Btf37 pic.twitter.com/VEfHYLVCOb — 24 Horas (@24HorasTVN) September 27, 2021

Por lo mismo, apuntó a que "la inoculación es una meta a la cual deberían llegar todos los países", ya que sólo así "vamos a tener menos casos graves y una disminución de la circulación. Son dos objetivos bien importantes".

Al ser consultada por la aplicación de la dosis contra la influenza en conjunto con alguna otra del Plan Nacional de Inmunización, la infectóloga sostuvo que la Sinovac, "al ser una vacuna con el virus inactivado, puede ser administrada con otras al mismo tiempo".

La única excepción es la vacuna contra el sarampión, la que se propone administrar 14 días después.