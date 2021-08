Penal de Punta Peuco: Al menos 26 reos dan positivo tras brote de COVID-19

Agencia Aton

22.08.2021

Ayer gendarmería anunciaba la aislación total del módulo 1 de Punta Peuco tras un contacto estrecho que se había registrado el 10 de agosto en el recinto, por lo que se esperaba tener a la brevedad los resultados exactos de posibles contagios tras la realización de PCR otorgada por funcionarios de la seremi de Salud que acudieron al lugar.



"Como medida inmediata se ordenó aislar el sector y la suspensión total de visitas. Además los internos fueron evaluados por un médico, siendo uno de ellos trasladado hasta el Hospital Militar para toma de PCR, tras presentar síntomas”, precisó la institucióñn.



Pues bien, luego de aplicar los 116 PCR a la totalidad de exagentes y excondenados, hoy se dio a conocer el saldo de 26 reos contagiados, y no tan solo del módulo 1, sino también del 5, por lo que todos fueron apartados a otro sector en el que no tuvieran contacto con el resto de presos.



También se detalló que todos los condenados por violaciones a los derechos humanos cumplen con la vacunación completa de covid-19 y también recibieron la dosis contra la infuenza, por lo que no se estima una complicación mayor entre los internos.