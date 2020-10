Pérez por fallecido en La Victoria: "Carabineros se tuvo que defender de los hechos de violencia"

Agencia Aton

19.10.2020

El Gobierno y Carabineros confirmaron la muerte de una persona durante la noche de ayer, mientras se registraban graves incidentes entre personal policial y manifestantes en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerca.



Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió en el marco de un ataque a un vehículo policial que iba en apoyo a la tenencia La Victoria, que también estaba siendo atacada con armas de fuego y elementos incendiarios. Fue ahí cuando se produjo un intercambio de disparos.

Ante la situación, el ministro del Interior, Víctor Pérez, manifestó que “es un hecho que se está investigando, pero tenemos que ser absolutamente claros: se dio en el contexto de un ataque a Carabineros, un baleo a Carabineros. Es en un contexto en que funcionarios fueron baleados, por lo tanto, demuestra que la violencia no es el camino y que lo que nos trae son daños, prejuicios y dolores a las personas que sufren, a las víctimas, a la gente que observa y que vive en el entorno”



“Es un hecho violento, en el que Carabineros se tuvo que defender de los hechos de violencia y por lo tanto estamos muy tranquilos y a la espera de las investigaciones que realizan tanto la fiscalía como los estamentos policiales especializados”, añadió.



En tanto, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, sostuvo que "lo que ocurrió ayer en La Victoria, y en otras comunas como Huechuraba, Melipilla, donde resultaron carabineros heridos a bala, no son manifestaciones, y eso hay que dejarlo muy claro, son delitos graves, los cuales no podemos aceptar”.



“Cuando un carabinero es agredido, cuando un carabinero es atacado, como lo vimos en Puente Alto, como lo vimos en este bus que prácticamente querían quemar vivos a los carabineros al interior, lo que deben hacer nuestros carabineros es defenderse, porque la vida está por sobre todo", complementó.

Producto del intercambio de disparos en La Victoria, una persona perdió la vida, un civil resultó herido y tres uniformados acusaron lesiones, todos por impacto de bala.



Actualmente, el hecho está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).