Perfil de ciclista:67% usa casco, 56% luz roja trasera y 13% chaleco reflectante

28.01.2020

En el marco del cumplimiento de un año desde la implementación de la Ley de Convivencia Vial, se realizó el primer estudio de uso de elementos de seguridad y hábitos de los conductores de bicicleta de la Región Metropolitana, el que busca dimensionar la efectividad de la legislación en los ciclistas y su caracterización sociodemográfica.



“El 64,4% de los encuestados usa la bicicleta hace menos de 3 años, lo que muestra un claro incremento en la preferencia por este medio de transportes. Como Ministerio, nuestra prioridad es disminuir los fallecidos por siniestros de tránsito, por lo que es fundamental analizar el impacto y la aceptación por parte de la ciudadanía a las exigencias de seguridad presentes en la Ley de Tránsito y así elaborar políticas públicas que mejoren la convivencia vial”, explicó la ministra Gloria Hutt.



Para el estudio se llevaron a cabo mediciones en 12 puntos de la Región Metropolitana, a través de la observación del uso de elementos de seguridad de 1.540 ciclistas mayores de 18 años, quienes posteriormente fueron encuestados.



El estudio muestra que el uso de casco sujeto a la barbilla es el elemento de seguridad más utilizado (67,3% de las observaciones). En segundo lugar, está la utilización de una luz roja trasera fija en la bicicleta (56,2%), seguido por las huinchas reflectantes atrás y delante de los pedales (36,6%).



Los elementos reflectantes en la ropa o accesorios representaron un 28,6% de las observaciones, seguido por los aparatos sonoros de intensidad moderada (27,8%) y el foco delantero amarillo o blanco (27,4%).



Las huinchas reflectantes en horquillas delanteras se observaron en un 24,2% de los casos y las traseras o rayos de la rueda un 22,8%. El chaleco reflectante, arnés o cinturón de bandolera se constató en un 13,4% de los ciclistas.



En cuanto al tiempo de uso, el 44,1% de los encuestados utilizan la bicicleta como medio de transporte o recreación desde hace entre 1 y 3 años y el 20,3% la utiliza hace menos de un año. Además, el 56% de los encuestado señala usar la bicicleta “Todos los días” y el 79,5% de los viajes fueron intercomunales.



La motivación principal para elegir una ruta de viaje es la presencia de ciclovías en el camino (56,9%) y los motivos del uso de la bicicleta (respuesta múltiple), son por mayor comodidad (54%), por menor de tiempo de viaje (51,8%), porque es más barato (44,5%), (13,3%) para trabajar como delivery (13,3%) y el 6,2% que no tiene acceso a otro medio de transportes. El 16,7% señala que es por “otros” y declaran dos motivos principales: el efecto positivo sobre su salud y que les es entretenido

.





La caracterización sociodemográfica muestra que la mayor parte de los encuestados son hombres (68,6%). Además, la mayoría de los ciclistas tiene entre los 30 y 44 años (38,9%). El segundo grupo etario son los que tienen entre 24 y 29 años (29,6%).



Las cinco comunas de residencia más mencionadas por los ciclistas fueron Estación Central (14,6%), Ñuñoa (13,4%), La Florida (10,8%), Providencia (6,2%) y Santiago (6%). Además, el 39,5% dice pertenecer a estrato socioeconómico medio, el 38% al bajo y el 8,8% al alto.



En cuanto a la seguridad, el 24,9% de los encuestados declara haber sufrido algún accidente al andar en bicicleta y el 75,1% no. Entre quienes dicen haber sufrido accidentes, el 11,7% señaló haber sufrido lesiones graves, el 54% lesiones leves y el 34,2% indicó haber salido ileso. Además, el 45,7% señaló que el accidente involucró a un auto de terceros.



Al preguntar por la fecha en la cual se accidentaron, el 45,2% dice que fue antes de noviembre del 2018 (implementación de la Ley de Convivencia Vial), el 36,3% después de noviembre de 2018 y el 18,5% no lo recuerda.



El 35,9% declara que es seguro o muy seguro andar en bicicleta por Santiago, el 24,1% que es inseguro o muy inseguro y el 40,1% dice que es “ni seguro ni inseguro”.



Al evaluar la convivencia con otros usuarios de las vías, señalan a los taxis y a las micros como los peor evaluados, mientras que otros ciclistas son los mejores evaluados. Peatones y motociclistas le siguen en valoración positiva. La evaluación de autos particulares es negativa, pero no tanto como la de micros y taxis.

