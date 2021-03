Sanos, de 50 años y menor mortalidad: el perfil de los actuales hospitalizadas por COVID-19 en Chile

24horas tvn

09.03.2021

De acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, durante los últimos tres días se han registrado más de cinco mil casos de nuevos contagios detectados de COVID, lo que alerta y preocupa que se trate de una nueva ola y más potente que la primera.

El doctor Rodrigo Rosas, Jefe DEL servicio de Urgencias EN LA Clínica Alemana, explicó en conversación con 24 AM que se vio un aumento en las últimas semanas por la demanda de atención de pacientes con la infección del coronavirus, pero que también bajó la edad de personas que consultan.

"Hemos notado que hace más de un mes que el promedio de la edad disminuyó harto. Estamos en los 50 años", edad que durante la primera ola era de 70 años, precisó.

Por el cambio etario, Rosas indicó que "estimamos que esto se debe a que son quienes están laborando, se mueven más, quienes están vacacionando y quienes se movieron dentro del país".

Edad promedio de pacientes Covid en UCI cayó casi 20 años. Conversamos del tema con el doctor Rodrigo Rosas, jefe de urgencias de Clínica Alemana #24AM



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf



🔺 Señal de YouTube en vivo ➡ https://t.co/iSuEMVEQ0x pic.twitter.com/N9fAapdX23 — 24 Horas (@24HorasTVN) March 9, 2021

En tanto, aclaró que aunque la edad de consulta bajó, sí se han tenido personas hospitalzadas con dicha edad y con cuadros graves. "La mortalidad es mucho menor. Cuesta salir de la UCI cuando uno tiene una neumonía COVID, el daño pulmonar es importante y se mandan igual por 2 o 3 semanas", indicó.

"La mortalidad que hemos tenido es mucho menor que en la primera ola, pero la ocupación está notablemente más alta. Hay escasez de camas", añadió.

Por otro lado, destacó que los pacientes de esta edad "llegan un poco menos graves, tienen más reserva funcional, porque en general son pacientes sanos y consultan a tiempo. Perdieron el miedo de llegar a la urgencia".

Por último, informó que la ocupación de camas críticas es muy alta, pero principalmente demandada por otras enfermedades. "Nuestra ocupación en el área no COVID está más alta que el área COVID", por lo que "el mensaje es que no hay que posponer la consulta. Está llegando la patología en su debido tiempo, no se está posponiendo y eso es muy importante".