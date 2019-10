Periodista de BBC revela momento exacto en que bomba lacrimógena impacta a joven en Providencia

24Horas.cl TVN

22.10.2019

Este lunes por la noche se produjo una grave agresión a un joven que protestaba en la comuna de Providencia durante el toque de queda, según quedó captado en video por parte de una periodista de la cadena BBC.

En las imágenes reveladas por la periodista Luciani Gomes se aprecia cómo entrevistaba a un manifestante, cuando se aprecia cómo una bomba lacrimógena impacta de lleno en su cabeza, lanzada por Carabineros.

"Estábamos entrevistando a un pequeño grupo de manifestantes que golpeaban sus ollas en Providencia cuando de repente la policía comienza a disparar gases lacrimógenos", señaló la reportera.

Sobre lo mismo, agregó que "golpeó a nuestro entrevistado en la cabeza, pero parecía que nosotros (nuestro equipo) éramos el objetivo real".

En otra de serie de mensajes en Twitter, Gomes detalló que desconoce el estado de salud del agredido.

"No lo sé, todos arrancamos, incluido él. Espero que esté bien", escribió.

Finalmente, la periodista sentenció que tenía permiso para estar fuera de la calle durante el toque de queda, por lo que se infiere que poseía salvaconducto.

We were interviewing a small group of protesters pot banging in Providencia when suddenly police starts firing tear gas. It hit our interviewee in the head - but it seemed we (our team) were the actual target. #ChileProtests pic.twitter.com/DJ6rR9K0QM