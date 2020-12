Personas no binarie: No se sienten totalmente hombre ni mujer

26.12.2020

David Montoya es un joven de 25 años, influencer, youtuber y creador de contenido digital. Por su parte, Noah Blanco, de 27 años, es músico, compositor y productor. ¿Qué tienen en común ambos? son personas no binarie.

Natalie Jofré, antropóloga social, explica que una persona no binarie "es quien decide salirse de esta forma que entendemos de referirnos a hombres y mujeres. Es alguien que no se percibe ni como uno ni como lo otro, entonces decide hacer una transición en términos de su identidad de género".

"Hay cuatro aspectos que tienen que ver con la diversidad de género: está el sexo biológico, que tiene que ver con los genitales de una persona, sus hormonas y sus cromosomas. Esta la identidad de género, que tiene que ver como una persona se autopercibe a sí misma, en base a como se vincula con otras personas. Está la orientación sexual que tiene que ver quienes decido vincularme sexo-afectivamente y la expresión de género que tiene que ver cómo me comporto, cómo me visto, cómo me muestro a las otras personas" agrega la experta.

Montoya, indica que se dio cuenta que era una persona no binarie "gracias a internet, porque en la vida real no te lo enseñan, no te lo enseñan en el colegio. Al final todo lo que te rodea es muy diferente a lo que tú piensas, sientes y haces".

"Cuando eres no binarie de repente de puedes ocultar y vestirte con una polera "normal" o un pantalón "normal", o de repente uno se siente más valiente y sale a la calle con tacos, con algo más exagerado y ahí la gente te mira raro", expresa el influencer.

El martes 27 de octubre la Real Academia Española incluyó en su observatorio de la palabras el pronombre elle que utilizan las personas no binaries. Sin embargo, tres días después dio pie atrás a la determinación por la confusiones generadas.

Al respecto, el yotuber admite que le "encanta que la gente utilice el lenguaje inclusivo porque me siento participe, me siento dentro dé, me siento parte de la sociedad y me siento validado".

En tanto, Noah, señala que decidió cambiar su nombre y su sexo en la cédula de identidad. "Me ha ayudado mucho a poder resguardar información que es mia, que yo no tengo porque decirle a todo el mundo cuál es mi género, cuál es mi genitalidad".

Asimismo, el músico afimar que es "importante que tengamos referentes sociales porque si yo a los 12 años hubiera visto un cantante trance en un video o en una radio nacional, hubiese sido mucho más fácil darme cuenta"