Piden no hacer asados para el partido de Chile por nueva preemergencia

24Horas.cl Tvn

21.06.2019

La Intendencia Metropolitana decretó este viernes el tercer día consecutivo de preemergencia ambiental, el que coincide con el segundo partido de Chile en la Copa América. A raíz de eso es que el Seremi del Medio Ambiente pidió abstenerse de hacer asados.

Esta solicitud se enmarca en el llamado "efecto asado", ya que la gran cantidad de parrillas prendidas podría empeorar aún más la calidad del aire.

Si bien para los chilenos es una costumbre esperar los partidos de la selección con un asado, desde el Mundial de Brasil las autoridades han advertido del efecto que producen las parrillas a leña o carbón en la calidad del aire.

En esta oportunidad fue Diego Riveaux, seremi del Medio Ambiente, quien solicitó tomar conciencia al respecto y precisó que el "efecto asado" es una realidad, ya que a las parrillas se suman las emisiones de los vehículos de quienes se apresuran en llegar a sus casas para ver el partido.

"Quien enciende una parrilla a carbón o a leña no se expone a multas. La utilización de combustibles fósiles para cocina no está prohibida, es la utilización para calefacción la que no está permitida", aclaró la autoridad en Canal 24 Horas, pero expresó que "el llamado a la ciudadanía es al compromiso porque a todos nos afecta la calidad del aire".

Es importante precisar que esta petición es en el caso de las parrillas a leña o carbón. "Una buena medida es hacer el asado en una parrilla a gas por sobre una parrilla a carbón y si son aún más comprometidos y utilizan una parrilla eléctrica es aún más bienvenido", sentenció.

Esta petición no sólo es para la región Metropolitana, ya que otras comunas del país como Linares, Chillán, Temuco y Los Ángeles también se han visto afectadas por la mala calidad del aire.