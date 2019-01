Piden que muerte de joven modelo sea tipificada como femicidio

24Horas.cl Tvn

30.01.2019

La muerte de la joven modelo Silvana Garrido, de 25 años, causó impacto en su familia luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) informara que perdió la vida tras caer desde un piso 23 del edificio en donde residía con su pareja e hijo.

Si bien la policía calificó el hecho como un suicidio, familiares y agrupaciones feministas pidieron revisar dicha teoría y calificar el caso como un femicidio.

Cercanos a la fallecida sostuvieron que la relación que mantenía Silvana "era tóxica", y que lo ocurrido el fin de semana tiene vínculo con esto.

No obstante, su madre, Marcia Urdiles, indicó a LUN que su hija no le contaba mayores detalles de la relación "para no preocuparla", pero que hubo dos ocasiones en que debió ir a buscar a la joven porque "se sentía triste".

La agrupación Colectiva La Hoguera se sumó a la familia, exigiendo justicia para Silvana y haciendo un llamado a investigar de mejor manera lo ocurrido, basándose en discusiones que habrían escuchado vecinos antes del deceso.