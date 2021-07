Piñera ante la Fiscalía por estallido social: "El respeto irrestricto a los DD.HH. ha sido una constante en mi vida"

Sobre la polémica frase "estamos en guerra", el Mandatario dijo que "yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”.

24Horas.cl Tvn

28.07.2021

El diario La Tercera accedió a la declaración hecha el pasado 19 de julio por el Presidente Sebastián Piñera ante la Fiscalía, en el marco de la investigación judicial por posibles delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social, donde señaló que desde lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 "mi preocupación principal fue restablecer el orden público y respetar los derechos humanos".

Según el texto, desde La Moneda "no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019", agregando que el ministro de Defensa de la época, Alberto Espina, informó que “había antecedentes” de “probablemente la Unidad de Inteligencia del Ejército”, en que “se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia".

No obstante, destacó que el decreto de Estado de Emergencia no se basó en dichos informes, sino que por la "grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado".

Piñera enfatizó que "mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos".

"El respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida", complementó.

Respecto a la designación de Javier Iturriaga como jefe de la Defensa Nacional, afirmó que "la razón del decreto eran los saqueos, incendios, principalmente atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios públicos, privados y los atentados contra infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al orden público. En esas circunstancias Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenían la capacidad humana, ni material para asegurar el resguardo del orden público".

Asimismo, el Mandatario fue consultado por la polémica frase "estamos en guerra contra un enemigo poderoso", aclarando que "nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir”.

"Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”, enfatizó.

Finalmente, tuvo declaraciones sobre los informes y reacciones hechas ante las numerosas víctimas de trauma ocular y ceguera producto del actuar de las fuerzas policiales, subrayando que "el ministro del Interior, frente a este tipo de hechos, solicitaba información a Carabineros, al INDH y al Minsal, los cuales entregaban información acerca de los hechos, denuncias y querellas. El gobierno pedía esta información para evaluar la situación, para corroborar información, que a veces era confusa y contradictoria, y para asegurar el objetivo de respeto a los derechos humanos de todos”.