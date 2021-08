Piñera anuncia inicio de "vacunación de refuerzo" desde el 11 de agosto en todo Chile

24Horas.cl Tvn

05.08.2021

El Presidente Sebastián Piñera anunció que el próximo miércoles 11 de agosto se dará inicio al proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra el COVID-19 en todo Chile.

Según indicó el Mandatario, los primeros en recibir la inoculación extra serán las personas mayores de 55 años que recibieron su segunda dosis de Sinovac hasta el 14 de marzo tendrán una vacuna extra del laboratorio AstraZeneca.

"Después de ellos seguiremos con los menores hasta completar la vacunación completa", añadió el jefe de Estado.

Asimismo, la autoridad respaldó el inicio del proceso, argumentando "la evolución que tiene en el tiempo la efectividad de las vacunas y el riesgo de la variante Delta".

"Esto lo hacemos luego de consultar a expertos calificados tanto a nivel nacional como internacional", complementó.

Pese a remarcar las más de 12,8 millones de chilenas y chilenos que ya tienen su esquema de inoculación completo, Piñera enfatizó que aún "tenemos casi 1.800.000 rezagados, que pudiendo haberse vacunado, aún no lo han hecho. Hago un llamado encarecido a que se vacunen lo antes posible".

"Hemos decidido iniciar un reforzamiento de la vacunación de todas aquellas personas que ya han recibido sus dos dosis de la vacuna Sinovac".



"No debemos bajar la guardia. La pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo va a terminar. Tenemos que aprender a vivir con ella y por eso debemos seguir con nuestros cuidados personales", añadió el Presidente.

Respecto al calendario, Piñera destacó que entre el 11 y 19 de agosto se inocularán con dosis extra a las personas señaladas, quienes recibirán una vacuna AstraZeneca.