Presidente Piñera cuestionó a "los profetas del Apocalipsis, que sólo saben quejarse"

Agencia Aton

22.07.2021

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acusó la existencia de "verdaderos profetas del Apocalipsis, que sólo saben predicar malas noticias", durante su participación en la inauguración del túnel El Melón en la Región de Valparaíso.



Sin aludir directamente a ningún nombre, el Mandatario advirtió que "en los tiempos difíciles los pesimistas se quejan, los optimistas esperan que las cosas mejoren, pero la gente de verdad toma su propia vida en sus propias manos e intenta superar las adversidades, y eso es lo que hemos hecho en Chile, eso es lo que hemos hecho todos los chilenos".



"En mis recorridos por Chile he visto en los ojos de tantas mujeres, adultos mayores, madres, abuelas tanto dolor, sufrimiento, angustia, temor, incertidumbre, pero siempre también he visto en el fondo de los ojos esperanza, fe, optimismo, resiliencia, coraje y eso es lo que distingue al pueblo de Chile", añadió.



De esta forma, el jefe de Estado señaló: "Yo sé que hay algunos que son verdaderos profetas del Apocalipsis, que sólo saben predicar malas noticias, que sólo saben quejarse, allá ellos. Pero eso no interpreta ni refleja el verdadero espíritu y la verdadera alma del pueblo chileno, que sabe muy bien que hemos sido forjados en la adversidad y en el rigor, y sabe muy bien que quejándose y criticando no se logra resolver ningún problema. Uniéndonos y trabajando podemos salir adelante".



"Hoy día estamos trabajando y luchando para superar esta pandemia, para enfrentar la adversidad, trabajando y luchando para recuperar nuestros empleos, trabajando y luchando para recuperar nuevamente nuestras vidas y, por, sobre todo, con eso que siempre es la esperanza que ilumina el camino, el compromiso, la fe para, juntos y unidos, a pesar de todas las dificultades, construir un mejor país", cerró.



Cabe señalar que las palabras del Mandatario llegan poco después de la cuenta pública del Congreso, donde la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), acusó al Gobierno de llegar tarde con las ayudas de la pandemia y llamó a tramitar el proyecto de indulto a los presos del estallido social, el cual ha sido ampliamente rechazado por el Ejecutivo.