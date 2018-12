Piñera fundamenta salida de Soto: "He llegado a la conclusión que se requiere un nuevo liderazgo"

Sebastián Mora

21.12.2018

El Presidente Sebastián Piñera comunicó este viernes al Senado y el Congreso los fundamentos para solicitarle la renuncia al general director de Carabineros, Hermes Soto, en donde enfatizó que "he llegado a la conclusión que se requiere un nuevo liderazgo" en la institución.

Piñera detalló que la policía ha estado "sometida a severos cuestionamientos en el último tiempo (...) en hechos relacionados con eventuales actos ilícitos, faltas a la probidad, obstrucción a la justicia y abuso en el uso de la fuerza, las que comprometen el honor y los principios de Carabineros".

Asimismo, citó la "lamentablemente muerte del comunero Camilo Catrillanca", hecho que generó la expulsión y formalización de otros uniformados.

El Mandatario continuó argumentando que, bajo este contexto, la institución debe modernizarse y, para ello, "requiere de mandos institucionales que cuenten con la autoridad para emprender esta trascendental tarea".

Recordar que cerca del mediodía se dará conocimiento al Congreso de la solicitud del Presidente, la que deberá ser ratificada o rechazada posteriormente por la Contraloría General de la República en base a lo que dice el Artículo 104 de la Constitución.

QUÉ DICE EL ARTÍCULO 104

Tras las modificaciones constitucionales, el texto indica claramente que solo el jefe de Estado puede nombrar a los "Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros (...) y no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo".

Sin embargo, el texto legal enfatiza claramente que el mismo Presidente en ejercicio podrá pedir la remoción de las autoridades aludidas "mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado (...) antes de completar su respectivo período".

Claudio Fuentes, cientista político, analizó el detalle del artículo que permite a Piñera remover de su cargo a la autoridad de Carabineros.









Por ello, diputados y senadores deberán presentarse este viernes de manera extraordinaria para escuchar el mandato, para que este luego pueda ser derivado a la Contraloría para ser ratificado.

Para el analista político Claudio Fuentes, esta instancia "es algo procedimental, una especie de barrera política de informar al Congreso sobre una decisión de esta naturaleza".

No obstante, remarcó que "no es tan razonable que, si en una democracia el Presidente pueda mover a un ministro o alguien de su confianza, no pueda hacer lo mismo con le general director de Carabineros".