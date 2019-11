Piñera: "He recibido información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros"

24Horas.cl TVN

09.11.2019

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un extenso análisis de la crisis social y política que ha vivido el país en las últimas tres semanas.

En conversación con el Diario El País, el Primer Mandatario sostuvo que los hechos de violencia que han empañado las manifestaciones de miles de ciudadanos podrían provenir de una "intervención de Gobiernos extranjeros".

"En 15 minutos, de forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual. Es la obra de grupos criminales organizados, pero naturalmente el investigar esta situación y el llevarlos a la Justicia y sancionarlos corresponde a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial", comenzó diciendo.

Sobre lo mismo, agregó que "no descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente, hemos entregado esa información a la Fiscalía, que es la que por mandato de la ley debe investigar los delitos en Chile... He escuchado lo que dijo un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, he escuchado lo que dijo la OEA y muchas organizaciones muy respetadas. No descarto nada, pero como presidente de Chile tengo que ser prudente".

La acusación en su contra por violar los Derechos Humanos

Sobre el actuar de Carabineros en las manifestaciones señaló que "si alguno de ellos cometió excesos, no respetó los protocolos o cometió delitos, la Fiscalía investigará".

Por su parte, el Presidente se desmarcó de las acusaciones en su contra por violar los Derechos Humanos.

"Es una acusación totalmente infundada. Hice lo posible por proteger a mis compatriotas de la violencia. Si no lo hubiera hecho y hubieran seguido quemando, no solamente estaciones de Metro, sino hospitales o aeropuertos, habría incumplido mi deber. Puedo asegurar que tomamos todas las providencias y precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos. Ahora, que en estas semanas de violencia pueden haberse cometido abusos, por supuesto que sí. Y tendrán que ser investigados y juzgados", dijo.

El "desprecio" por la política a nivel global

Otro de los temas que Piñera tocó en su diálogo con el diario español fue del desencantamiento con la clase política que existe a nivel global, ya que es algo que asegura que es en todo el mundo.

"Es otra paradoja: tanto aprecio por la democracia y tanto desprecio por la política y por las instituciones de la República. No solamente en Chile. Lo vemos en España, en Europa, en muchos países del mundo. En el caso de Chile sin duda que se ha ido produciendo una especie de divorcio entre la ciudadanía, la política y los políticos y yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a ambos lados. Los políticos tienen que entender que no pueden defender privilegios, que tienen que trabajar más y mejor. Los ciudadanos también tienen que comprender que si caemos en la profecía autocumplida de que la política es una porquería, que no sirve para nada, que son todos corruptos o incompetentes, ¿quién va a querer estar en el mundo de la política? Los mejores se van a ir. ¿Quiénes van a quedar?", dijo.

¿Cambios o reformas a la Constitución?

Además, y sobre cambios o reformas a la Constitución, el Presidente señaló que "nuestro programa propone que cuando el Congreso logre un acuerdo de una nueva Constitución o de una Constitución modernizada, ese acuerdo sea ratificado por la ciudadanía a través de un plebiscito. Yo creo que se requiere un mejor equilibrio entre los distintos poderes del Estado, especialmente entre el Legislativo y el Ejecutivo".

Sobre lo mismo, e identificando ciertos problemas de las normas del Estado, Piñera subrayó que "¿Menos presidencialismo? Un mejor equilibrio. Ahora los poderes del Ejecutivo son excesivos en relación a los poderes que tiene el Legislativo. En segundo lugar, tiene que ser una Constitución que permita mayor participación de los ciudadanos, iniciativa popular de ley, plebiscitos comunales para que la ciudadanía pueda discutir y resolver temas que afectan a su calidad de vida. Yo tengo un proyecto de reforma constitucional, se lo puedo entregar ahora mismo, pero ¿dónde hay que discutirlo? Si somos democráticos tenemos que discutirlo dentro de las reglas de la democracia y en el Congreso".

Respuesta a críticas de José Antonio Kast

Finalmente, el Primer Mandatario fue consultado por las críticas que recibió por parte de José Antonio Kast, quien postuló que era una "ironía" que " el Gobierno de derecha que prometió los tiempos mejores, terminó con las calles llenas de violencia y delincuencia, subiendo los impuestos y de rodillas aprobando todas las reformas que quería la izquierda”.

"Un comentario ajeno a la verdad y que aporta poco a lo que los chilenos necesitamos hoy día", sentenció.

Y sobre lo mismo, acerca de si en Chile seguirá primando la "moderación" a la hora de la política, y no los extremos, Piñera cerró diciendo que "Chile es y siempre ha sido un país moderado, por eso yo tengo mucha confianza que después de estas semanas de fiebre, recuperaremos nuestra naturaleza. Chile es un país que cada vez que ha tenido que enfrentar la adversidad, y nos ha tocado muchas veces (terremotos, maremotos, inundaciones) ha mostrado lo mejor de sí mismo".