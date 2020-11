Piñera realiza férrea defensa a Carabineros en cambio de mando: "Queremos que puedan salir seguros a trabajar"

24Horas.cl Tvn

25.11.2020

Hoy se realizó la ceremonia de cambio de mando en Carabineros de Chile, ceremonia que tuvo como elemento central la asunción de Ricardo Yáñez como nuevo general director de la institución, quien recibió el cargo de manos del recientemente renunciado general (R) Mario Rozas, y que fue liderada por el Presidente Sebastián Piñera.

Luego del traspaso del mando entre los uniformados, fue el Mandatario quien tomó la palabra, y se refirió al proceso de reforma de la policía uniformada, dando un férreo respaldo a la labor que realizan en las áreas del control del orden y la seguridad ciudadana. Además, el jefe de Estado hizo un llamado a la ciudadanía a dar su apoyo también a la institución, para asegurar el cumplimiento de protocolos y del respeto a los derechos humanos.

"Quien se desvíe de las normas o los protocolos, deberá asumir la responsabilidad no solo ante su institución, sino ante la ciudadanía y la sociedad", señaló el Mandatario, en referencia a la eventual reforma que atravesará la institución, no obstante, agregó que "como Presidente he visto como esos 60 mil hombres y mujeres se levantan y saben que ponen en riesgo sus vidas por proteger las nuestras. Y no es justo que la ciudadanía exija a Carabineros el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento, si al mismo tiempo no entrega ese respaldo que le permita cumplir con sus labores, protegiendo su seguridad e integridad y de sus comisarías, retenes y patrullas".

En la misma línea, Piñera aseguró que ¨los carabineros no son de izquierda o de derecha, son de todos los chilenos".

CRÍMEN DE CABO NAÍN: "NO QUEDARÁ IMPUNE"

Asimismo, el jefe de Estado hizo referencia a los recientes hechos violentos de los que han sido víctimas los uniformados, como el asesinato del cabo 2º Eugenio Naín, quien fue ultimado en una emboscada en la zona sur, cuyo delito aseguró que "no quedará impune".

"Queremos que todos los carabineros puedan salir seguros a trabajar y volver sanos y salvos a sus hogares. Hemos puesto discusión inmediata a un proyecto de ley que preparamos hace más de un año, sobre el estatuto de protección de las policías", manifestó Piñera.