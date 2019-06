Piñera valora acuerdo entre China y EEUU y descarta ir a la Copa América en cierre del G20

24Horas.cl Tvn

29.06.2019

Luego de dos días de reuniones, finalmente terminó la cumbre del G20 en Osaka (Japón) con buenas noticias para el mundo luego que Donald Trump y Xi Jinping acordaron retomar las negociaciones comerciales durante la reunión que sostuvieron en esta misma cita.

De hecho, el Presidente de Estados Unidos sostuvo que su Gobierno no impondrá nuevas sanciones a las importaciones desde China, lo que fue también valorado por el Presidente Sebastián Piñera que fue invitado en esta cumbre.

"Logramos avances importantes. La declaración de la cumbre de G20 se compromete con el libre comercio, pero además veo con mucha esperanza que el Presidente de Estados Unidos y el Presidente de China se comprometieron a reiniciar las conversaciones para poder llegar a un acuerdo que ponga fin a una guerra de tarifas, guerra comercial que ha debilitado a la economía mundial, que ha afectado gravemente al comercio internacional y que también ha tenido importantes consecuencias sobre Chile. Espero que esa guerra que ya dura más de un año termine pronto y podamos recuperar el buen camino del comercio libre, de la colaboración", sostuvo el Mandatario.

En la Cumbre del G-20 en Japón, hicimos un compromiso con Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y España, liderado por Chile, para transformarnos en países Carbono Neutrales antes del 2050 y contribuir así a un mundo más limpio, humano, amistoso y sustentable para nuestros hijos pic.twitter.com/jmwh3But3u — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 29 de junio de 2019

Con este hecho finalizó la cumbre, que además sirvió como oportunidad para reuniones bilaterales. Dentro de este tipo de encuentros, el Presidente Piñera se reunió con su par argentino, Mauricio Macri, y Justin Trudeau, de Canadá, pertenecientes al Grupo de Lima. Al finalizar, apuntó a una situación crítica de Caracas, pero también se refirió al efecto migratorio por el que se está desestabilizando la región.

"El régimen o la dictadura en Venezuela, es una dictadura corrupta e incompetente y está causando un grave daño dramático a su propio pueblo, pero también está desestabilizando la región entera con los flujos migratorios que se han producido. Por tanto, todos lo que están soportando o apoyando al régimen de Maduro le está causando un grave daño a toda la región y espero que reconsideren su posición", manifestó.

PESE A QUE NO PODRÁ VIAJAR A BRASIL: PRESIDENTE PIÑERA FELICITA A LA ROJA

La gira comenzó hace una semana y su última actividad fue en Hiroshima en el Memorial de la Paz, donde dejó una ofrenda floral a las víctimas de la bomba atómica.

Tras ello, se dio el tiempo de enviar un saludo a la Selección Chilena por su clasificación a semifinales de Copa América eliminando a Colombia: "Fue un partido vibrante, emocionante y el equipo chileno mostró la calidad, el talento que nos había mostrado cuando fue dos veces campeón de América y la definición de penales fue impecable", afirmó.

Agregó que "le agradezco al equipo chileno porque fue un regalo a nuestro país de fuerza, de optimismo y de confianza".

Desde la Cumbre del G-20 en Japón, felicitaciones a la selección chilena por un emocionante partido, una impecable serie de penales y un inspirador y merecido triunfo 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 29 de junio de 2019

Por último, adelantó que no podrá viajar a Brasil para acompañar a la Roja: "Soy un gran amante del fútbol, me encantaría poder estar en Brasil, pero como Presidente de Chile tengo muy claro que las obligaciones están antes que los gustos personales, así que no podré estar en Brasil".