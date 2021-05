Pío Nono: Defensa de excarabinero asegura que pericias acreditan su inocencia

De acuerdo a la versión de la defensa del exuniformado las evidencias de video pueden "llevar a confusión" ya que habría intentado una maniobra de "agarre" y no para empujar.

En horas de hoy, la defensa de Sebastián Zamora, excarabinero formalizado por homicidio frustrado del adolescente Anthony Araya en una protesta en el puente Pío Nono, estableció que un informe pericial encargado por ellos descarta la intención del ex-efectivo policial de hacer caer al joven al lecho del río Mapocho.



El informe de investigación criminalística fue realizado por el Centro de Investigaciones Forenses y estableció que el exuniformado cumplió su rol y que solo intentó capturar al joven que huía de la policía, contrario a la tesis de la Fiscalía Centro Norte liderada por la fiscal Ximena Chong.



En el documento se consigna que "el empujar tiene una acción mecánica observable y medible, en todo momento no se observa esta acción por parte del carabinero", además de que se puede observar claramente una intención de agarre al manifestante.



"Su brazo derecho extendido, su brazo izquierdo en flexión con la acción amarre a la altura de la cintura del manifestante y la acción innegable cuando el carabinero baja su centro de gravedad al momento de la contacto para poder agarrar. Una revisión no especializada de estos movimientos, sobre todo al mirar videos en que la dinámica de los cuerpos es muy rápida, puede llevar a confusión, pero al congelar las imágenes es posible identificar de manera clara si se trata de acciones de agarre o de empuje, y la revisión de las acciones desplegadas por el carabinero en el video mencionado son indiscutiblemente de agarre“, establece el informe.



Además, dentro del documento los peritos establecen que la baranda del puente es menor a la establecida dentro de los requisitos del Ministerio de Obras Públicas para puentes urbanos, siendo de 1.100 milímetros, en vez de los 1.400 que consagra la normativa.



“No es sostenible que las lesiones presentadas por el paciente hayan sido mortales de no mediar socorros oportunos y eficaces, y tampoco es sostenible que tengan relación con un homicidio frustrado, por cuanto su mecanismo de producción, obedece, habitualmente a una caída con las extremidades superiores extendidas al momento de contacto con una superficie dura”, señaló el informe, en referencia a los cargos establecidos por la fiscalía.



En ese sentido, Alejandro Peña, ex-fiscal y abogado de Zamora, señalo que el informe será vital para la posición de la defensa en un eventual juicio oral.



Cabe recordar que el ex-carabinero estuvo por cinco meses cumpliendo prisión preventiva, medida cautelar que fue cambiada por la de arresto domiciliario total y ahora, por arresto domiciliario nocturno.