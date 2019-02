Playas de mar, ríos y lagos: ¿Qué porción es de acceso público y cómo denunciar el cierre para uso privado?

24Horas.cl Tvn

06.02.2019

"¡Que no te falte playa!".

Ese fue el nombre de la campaña que lanzó el ministerio de Bienes Nacionales en diciembre del año pasado y que muchos recordaron este miércoles tras la viralización de un video en que se ve a un hombre expulsando de las orillas del lago Ranco a tres mujeres.

"He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera. Ustedes se me van", dice en el registro el ciudadano, quien más tarde fue identificado como Matías Pérez, presidente de la empresa Gasco.

¿Realmente las orillas de mar, ríos y lagos son siempre de acceso libre?

La respuesta es un rotundo sí.

A la campaña "¡Que no te falte playa!" -en que se aclara que todas las playas de mar, ríos y de lagos del país son bienes nacionales de uso público- se sumó esta jornada el jefe de la cartera de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

El titular de Bienes Nacionales se refirió al polémico registro, destacando que se instruyó a la seremía correspondiente para determinar si se trata de una propiedad privada o de un bien nacional de uso público. Además, indicó que "la forma de exponer los argumentos de este caballero no es la adecuada".









"En Chile no existen las playas privadas, todas las playas son públicas", afirmó Ward antes de confirmar que se instruyó a personal de la Seremía de Bienes Nacionales para acudir al lugar e iniciar una investigación.

El secretario de Estado también describió que la playa comprende "el límite mínimo del agua y el límite máximo del agua que se produce en invierno", al que nadie puede limitar el acceso gratuito.

De acuerdo a la campaña lanzada en diciembre, además, los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, de ríos y de lagos deben facilitar gratuitamente el acceso a ellas cuando no existan otras vías o caminos públicos para su acceso.

¿Cómo denunciar?

Para informar a las autoridades de una situación en que se vulnere el acceso libre a estos espacios, se necesitan los siguientes datos:

Identificación del denunciante

Identificación de terrenos colindantes con la playa a la que se quiere acceder

identificación de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos

Proposición de una faja de tierra como vía de acceso

Puedes hacer la denuncia en este enlace.

Ley de Playas Abiertas

En enero de este año el Congreso aprobó la "Ley de Playas Abiertas", normativa que busca sancionar con multas de entre 10 y 100 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de cinco millones de pesos) a quienes impidan el libre acceso a las playas de mar, río y lagos de nuestro país.

Desde el ministerio de Bienes Nacionales se confirmó a 24Horas.cl que el proyecto de ley está a la espera de la firma del Presidente de la República para su promulgación.

