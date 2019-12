Plaza Italia amanece intervenida con diversos lienzos con mensajes y corazones

24Horas.cl TVN

Sorpresa generó entre los transeúntes la imagen que mostró esta mañana Plaza Italia, ya que la estatua del general Baquedano estaba rodeada por una serie de lienzos con mensajes de paz y corazones.

Mediante un comunicado se conoció que quienes realizaron esta intervención fue la fotógrafa Isidora Said junto a la fundación Banca del Tiempo, en el marco de un programa que busca "contribuir a la sociedad, trabajando en actividades que ayuden a recomponer el sentido de unidad de Chile".

"Estamos conscientes de que Chile ya no será el mismo, pero quien dice que no pueda ser uno mejor. La idea fue que cada persona que se acercara a Plaza Italia pudiera tomar un corazón, participar de esta muestra e intervenirlo con un mensaje de esperanza para otro ciudadano, representando así, un re acercamiento de nuestra sociedad en los difíciles momentos que vivimos, es una invitación a construir desde el respeto y el amor un país más humano... si todos agradeciéramos, empatizáramos, sonrieramos con cinco personas al día y ellas lo hicieran con 5 más, en 11 días nuestro país sería otro", explicó Said.

En el mismo comunicado detallan que los corazones que rodeaban la estatua del general Baquedano fueron hechos por internas del Centro de Detención Preventiva de San Miguel y que simbolizan "las esperanzas de aquellas personas privadas de libertad pero que también son una parte importante de nuestra sociedad y quieren aportar a un país que claramente faltan oportunidades".