Polémico anuario: Inspector aludido asegura que no escribió el texto "antisemita" sobre Jadue

Agencia Aton

02.07.2021

La publicación del anuario escolar del actual candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, sigue causando polémica, tras la intervención del inspector del Liceo Alemán en 1983, Duberlín Arismendi, que negó haber sido el autor del escrito, contraviniendo los dichos del propio Jadue.



El texto, que contenía frases en forma de parodia consideradas agraviantes contra la comunidad judía, en alusión al compromiso de Jadue con la causa palestina, fueron atribuidas a Arismendi por Jadue, señalando que el funcionario escribió sobre él ya que ninguno de sus compañeros había recordado hacerlo.



“En esa época yo estaba enfermo y entre los compañeros que estaban en el curso, yendo a clases, se repartieron las biografías de otros. Nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él, se llamaba Duberlín Arismendi. Me recuerdo que en esa época le reclamé porque me pareció muy ofensiva, pero es algo que yo no escribí y que yo no siento”, explica el aspirante a la Moneda en un video.

Ante esa afirmación, Arismendi emitió una declaración en la que afirmó que él no tiene ninguna relación con el escrito, desmintiendo que haya sido el autor del texto en el que, a su juicio, “hay descalificaciones inaceptables para la comunidad judía”.



“No tengo ninguna relación con ese escrito”, señala la declaración, además de manifestar que se reservará el derecho a "tomar acciones legales que salvaguarden mi integridad personal y mi prestigio profesional”.



Cabe recordar que a propósito del polémico texto, Jadue fue llamado por la Cámara de Diputados a aclarar su supuesto antisemitismo, tras la aprobación de un proyecto de resolución en la materia.