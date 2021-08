Polémica reunión de Jorge Abbott con senador Pizarro antes de asumir como Fiscal Nacional

En una entrevista el Fiscal Nacional sostuvo: "Me reuní en el Congreso, en el caso de Zaldívar en su oficina y en el caso de Pizarro en un recinto particular... en mi casa. Jamás traté el tema de las investigaciones de platas políticas".

24Horas.cl Tvn

27.08.2021

Era un hecho conocido que previo a su ratificación como Fiscal Nacional, Jorge Abbott se había reunido privadamente con los senadores Guido Girardi y Hernán Larraín, actual Ministro de Justicia. Encuentros realizados en medio de la tramitación de los casos Penta y SQM, de financiamiento irregular de la política. Pero en entrevista con Chilevisión, el Fiscal Nacional reveló un antecedente hasta ahora desconocido.

En la conversación sostuvo: "Me reuní en el Congreso, en el caso de Zaldívar en su oficina y en el caso de Pizarro en un recinto particular... en mi casa. Jamás traté el tema de las investigaciones de platas políticas con las personas con las cuales yo conversé".

Sobre esa conversación, el senador Jorge Pizarro indicó este viernes que "él me pidió la reunión a través de una persona y me explicó por qué quería ser el candidato, como lo hizo con muchos otros senadores, eso es todo".

Jorge Pizarro llegó durante la jornada hasta el Palacio de La Moneda, en su calidad de Vicepresidente del Senado, junto a la nueva titular de la testera, Ximena Rincón. Y antes de la reunión protocolar con el Presidente de la República, aseguró que en la fecha de la reunión con Jorge Abbott, no tenía la calidad de imputado en la causa SQM.

"Yo no estaba en nada, ubíquese, no estaba en nada. Él me pidió la reunión porque era el presidente del comité DC en el senado, no hay nada anómalo", declaró Pizarro.

En la votación del Senado que ratificó a Jorge Abbott como Fiscal Nacional, Jorge Pizarro se abstuvo. Y según el Fiscal que en esa época tramitaba la causa, el parlamentario ya había sido citado a prestar declaración, cuando se reunió con Jorge Abbott.

"Esta reunión con el senador Pizarro es doblemente grave porque era imputado en la causa. Todas estas reuniones secretas son indebidas y tienden un manto de sospecha respecto de la forma en que fue elegido el Fiscal Nacional y el rumbo que tomaron las causas", dijo el abogado y ex fiscal del caso SQM, Carlos Gajardo.

Por otra parte, Octavio del Favero, director ejecutivo de Ciudadanía Inteligente, asegura que se trata de algo "muy grave, donde hay un conflicto de interés evidente entre el que aspira a ser nombrado en un cargo y el que tiene que ratificarlo. Además que afecta la tramitación de las causas que se han ido cerrando".

Hace poco, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar, respecto de 34 imputados por financiamiento irregular de la política, en el caso SQM. Entre los favorecidos: el ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador Jorge Pizarrro.

Al respecto, el exfiscal nacional, Sabas Chahuán dice que "Pizarro estaba imputado de recibir dineros a través de empresas de sus hijos y aunque no dudo de la honorabilidad de Jorge Abbott, la reunión fue descriteriada por llamarlo de alguna manera".

Mediante una declaración pública, los Fiscales Regionales defendieron la gestión de Jorge Abbott. Y dijeron que el Fiscal Nacional nunca ha intervenido en decisiones tomadas en causas bajo su cargo, no ha impartido instrucciones, ni menos ejercido presiones. Polémica reunión, y que se conoce cuando el caso SQM entró en su recta final. Y donde se llevará a juicio oral a 16 imputados, por delitos tributarios.