Policía busca a exhibicionista que acosa a mujeres en la calle

24Horas.cl Tvn

05.11.2021

"Venía con zunga, traje de baño y dije quizá viene de la piscina y después veo que este tipo está sin ropa" relata a 24 Horas Paola la mujer que denunció al hombre desnudo que la acosó.

La sorpresa fue mayúscula, Paola quedó sin reacción alguna, se sintió agredida sexualmente por un hombre desnudo, estaba solo con polera.

"Me paralicé, no supe qué hacer, quise gritar y no me salía la voz, quise tocar timbres tampoco, quise hablar por teléfono y tampoco, me quedé en blanco", relata Paola.

"Definitivamente se empieza a tocar, a masturbar y querer tirarse encima", relata.

Estuvo más de dos minutos sin nada, incluso se sacó la polera, comenzó a tocarse mientras acosaba a Paola, un video muestra parte de la secuencia.

"Tengo miedo, yo pensé que me iba a violar, esa fue mi primera sensación, por eso tomé fuerza y lo enfrenté, por eso se metió a la camioenta y salió arracando".

Pero el hombre también habría acosado a una adolescente que paseaba con su perro, todo esto en calle Gorosyega con Pucará en Ñuñoa.

Un barrio residencial con presencia de escolares, adultos mayores y familias, preocup que una persona desnuda circule como si nada por el sector.

"La persona no es conocida en el sector, no ha cometido ese tipo de ilítico en oportunidades anteriores, hemos podido armar un nuevo parte policial para poder colocarlo y dar con la detención del sujeto" indica la capitán Paulina Ardiles de la 18° comisaría de Ñuñoa.

El hombre está identificado por Carabineros, también el vehículo de lujo en el que se movía, la pregunta es si sufre algún trastorno psicológico, según expertos podría padecer de exhibicionismo.

"Qué podría estar dando cuenta de esta problemática, trastornos de personalidad, incluso una depresión eventualmente y alguna problemática de índole trastorno disocial de personalidad, hay una conclusión del goce que está dado por la sorpresa y el asombro que se generan otras personas", comenta el Director psicología UDLA Luis Pino

Importante será el tratamiento que se pueda realizar cuando sea ubicado por la policía, aún no hay claridad del tipo de delito que cometió, todo indicaría acoso sexual.

"Estamos hablando de prisión de 21 días a 60 días más una pena de multa que puede de 2 a 5 UTM y lo más probable es que quede en libertad por la baja intensidad de las penas asignadas" añade Francisca Castro, abogada BUstos Gomez.

La valentía de Paola fue clave para iniciar la investigación gracias a su denuncia y lo que ella recopiló, el hombre pronto sería detenido.