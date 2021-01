Por acusación de abuso: Florcita Alarcón fue expulsado de comité parlamentario PH-FRVS

24Horas.cl Tvn

21.01.2021

En la antesala de la resolución de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados respecto a la acusación por abuso sexual en contra del diputado Florcita Alarcón (PH), el parlamentario fue notificado de su expulsión del comité conformado por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y del Partido Humanista (PH).



La medida fue confirmada por la jefa del comité, la diputada FRVS Alejandra Sepúlveda, quien puntualizó que la decisión fue catapultada por una petición de la ex-colectividad de Alarcón, el Partido Humanista.

"Esta es una petición específica del PH (...) de expulsarlos dados los antecedentes y la grave situación del diputado. Ya se informó a la Sala y ahora estamos en los reemplazos en el comité y en comisiones", señaló Sepúlveda, agregando que el lugar en el comité, será ocupado por el diputado DC Gabriel Silber, quien no renunciará a su partido, ya que su integración al comité PH-FRVS es meramente administrativa.



No obstante, la medida afectará al diputado Alarcón a la hora de ser representado en las decisiones que se toman en comité y que no tendrá a estos partidos detrás para ser nominado en las comisiones de su interés.



Asimismo, se señaló que Alarcón será sacado también por este comité de las comisiones de Cultura y Derechos Humanos de las que él era integrante. Con esto será la propia Cámara la que tendrá que definir el comité al que será asignado el controvertido parlamentario y las comisiones de las que será parte.